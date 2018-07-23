 Попри санкції: глава генштабу РФ відвідав Берлін і Париж за згодою ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

Попри санкції: глава генштабу РФ відвідав Берлін і Париж за згодою ЄС

Начальник генштабу Росії відвідав Німеччину і Францію, хоча він присутній в санкційному списку із забороною подорожей до Євросоюзу. У Берліні пояснили, як це було можливо.

Валерій Герасимов (фото з архіву)

Валерій Герасимов (фото з архіву)

Держави ЄС дали згоду на поїздку начальника російського генштабу Валерія Герасимова до Берліна та Парижа для участі в політичних переговорах. Герасимов перебуває під санкціями ЄС, тож йому заборонений в'їзд до країн об'єднання. Речник МЗС Німеччини в Берліні, зазначив у середу, 25 липня, що відомство повідомило держави-члени ЄС про візит генерала до Берліна, і ті не заперечували проти в'їзду, повідомляє агенція AFP.

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Нагадаємо, ЄС вніс Герасимова в санкційний список у квітні 2014 року, у відповідь на дії Росії в Україні. Представник МЗС ФРН повідомив, що у виняткових випадках, за згодою держав-членів ЄС, в'їзд може бути дозволений для участі в політичних перемовинах.

У вівторок, 24 липня, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) разом з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas) провела в Берліні зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і Валерієм Герасимовим. Пізніше того ж дня росіяни зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном та міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

За даними AFP, зустрічі в Берліні та парижі були проведені на прохання президента РФ Володимира Путіна. Сторони обговорили ситуацію в Сирії та конфлікт на Сході України. У Єлисейському палаці уточнили, що, серед іншого, сторони обговорювали повернення біженців до Сирії.

Як відомо, Париж і Берлін у "нормандському форматі" працюють з Україною та Росією, аби створити умови для реалізації мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Наступна зустріч політдиректорів зовнішньополітичних відомств країн "нормандського формату" запланована на 26 липня у Берліні.

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