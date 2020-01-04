Попри протести: компанії Tesla продадуть 300 гектарів землі під Берліном

Керівництво американського автоконцерну Tesla в суботу, 18 січня, погодилося підписати договір з федеральною землею Бранденбург про покупку земельної ділянки площею близько 300 гектарів для будівництва фабрики з виробництва електромобілів. Про це в неділю, 19 січня, повідомив офіційний представник уряду федеральної землі Бранденрбург Флоріан Енґельс (Florian Engels).

Очікується, що з літа 2021 року в муніципалітеті Грюнгайде в окрузі Одер-Шпрее щорічно будуть сходити з конвеєра 150 тисяч електрокарів Tesla Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва повинен збільшитися до 500 тисяч автомобілів на рік. Вартість ділянки, яку Tesla купує для будівництва автозаводу, становить 41 мільйон євро. Раніше продаж концерну Tesla земельної ділянки під Берліном схвалив комітет з фінансів ландтагу Бранденбурга.

Протести проти будівництва заводу Tesla

18 січня в Грюнгайде близько 200 місцевих жителів вийшли на акцію протесту проти "будівництва автомобільної фабрики в лісі". Паралельно проходила також демонстрація на підтримку будівництва заводу Tesla. За даними поліції, в цьому заході взяли участь близько 30 осіб, а за даними організаторів - 50. Ділянка, на якій планується побудувати завод електромобілів Tesla, розташована в водоохоронній зоні.

Нагадаємо, про плани Tesla спорудити автозавод поблизу Берліна стало відомо в листопаді 2019 року.