 Попри протести: компанії Tesla продадуть 300 гектарів землі під Берліном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

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Новини

Попри протести: компанії Tesla продадуть 300 гектарів землі під Берліном

Tesla купить 300 гектарів землі в федеральній землі Бранденбург, щоб збудувати завод, який щороку випускатиме 150 тисяч електромобілів. Місцеві жителі протестують, оскільки ділянка перебуває у водоохоронній зоні.

Жителі муніципалітету Грюнгайде протестують проти будівництва заводу Tesla

Жителі муніципалітету Грюнгайде протестують проти будівництва заводу Tesla

Керівництво американського автоконцерну Tesla в суботу, 18 січня, погодилося підписати договір з федеральною землею Бранденбург про покупку земельної ділянки площею близько 300 гектарів для будівництва фабрики з виробництва електромобілів. Про це в неділю, 19 січня, повідомив офіційний представник уряду федеральної землі Бранденрбург Флоріан Енґельс (Florian Engels).

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На новому заводі Tesla, який компанія планує побудувати поблизу німецької столиці, випускатимуть електромобілі та батареї до них. Реалізація проєкту дозволить створити близько 10 тисяч нових робочих місць. (13.11.2019)

Електромобілі Tesla скоро будуть Made in Germany. Рішення будувати першу в Європі Gigafactory у колишній НДР стало несподіванкою. Важливу роль зіграла велика кількість "зеленої" електроенергії. (15.11.2019)

Очікується, що з літа 2021 року в муніципалітеті Грюнгайде в окрузі Одер-Шпрее щорічно будуть сходити з конвеєра 150 тисяч електрокарів Tesla Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва повинен збільшитися до 500 тисяч автомобілів на рік. Вартість ділянки, яку Tesla купує для будівництва автозаводу, становить 41 мільйон євро. Раніше продаж концерну Tesla земельної ділянки під Берліном схвалив комітет з фінансів ландтагу Бранденбурга.

Протести проти будівництва заводу Tesla

18 січня в Грюнгайде близько 200 місцевих жителів вийшли на акцію протесту проти "будівництва автомобільної фабрики в лісі". Паралельно проходила також демонстрація на підтримку будівництва заводу Tesla. За даними поліції, в цьому заході взяли участь близько 30 осіб, а за даними організаторів - 50. Ділянка, на якій планується побудувати завод електромобілів Tesla, розташована в водоохоронній зоні.

Нагадаємо, про плани Tesla спорудити автозавод поблизу Берліна стало відомо в листопаді 2019 року.

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Як глава Tesla Ілон Маск вирішив струснути німецький автопром (15.11.2019)

 

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Як глава Tesla Ілон Маск вирішив струснути німецький автопром (15.11.2019)  

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