Понад 80 відсотків українців очікують фальсифікацій на виборах - опитування

Загалом 83 відсотки українців очікують фальсифікацій під час запланованих на 31 березня виборів президента. Про це свідчать оприлюднені в понеділок, 25 березня, результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), соціологічною службою Центру Разумкова і соціологічною групою "Рейтинг", передає інформагенція "Українські новини".

При цьому 42 відсотки опитаних очікують значних фальсифікацій, 41 відсоток - незначних. Натомість лише 6 відсотків впевнені, що фальсифікацій не буде, а 11 відсотків не визначилися з відповіддю.

Крім цього, респондентам було поставлено питання, чи стикалися вони особисто з фактами підкупу під час цієї президентської передвиборної кампанії. Виявилося, що 6 відсотків респондентів особисто стикалися з фактами підкупу, 21 відсоток - знають про факти підкупу від знайомих, 65 відсотків - не стикалися особисто, а 8 відсотків не змогли відповісти.

Зеленський досі попереду

Водночас, згідно з опитуванням КМІСу, Центру Разумкова та "Рейтингу", 27,7 відсотка респондентів висловили готовність проголосувати на майбутніх виборах за керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського. Ще 16,6 відсотка планують голосувати за голову політоб'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, а 16,4 відсотка респондентів - за нинішнього президента Петра Порошенка.

Голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко може розраховувати на 9,7 відсотка голосів. 8,4 відсотка виборців віддали б свій голос за Юрія Бойка, а 5,3 відсотка - за голову Радикальної партії Олега Ляшка. Решта кандидатів набирають менше 5 відсотків голосів, запевняють автори соціологічного дослідження.

Опитування проводилося з 5 по 14 березня методом особистого інтерв'ю серед 15 000 повнолітніх респондентів у всіх регіонах країни, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних територій Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 0,8 відсотка, кажуть соціологи.

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