 Понад 700 в′язнів з ОРДЛО чекають повернення в Україну - Денісова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новини

Понад 700 в'язнів з ОРДЛО чекають повернення в Україну - Денісова

Людмила Денісова разом з головою ОБСЄ Еді Рамою відвідали Станицю Луганську. За словами української омбудсменки, переведення на українську територію з ОРДЛО для відбування покарання чекають понад 700 в'язнів.

Понад 700 в'язнів з ОРДЛО хочуть відбувати покарання в Україні, каже Людмила Денісова

Понад 700 в'язнів з ОРДЛО хочуть відбувати покарання в Україні, каже Людмила Денісова

На сьогодні надійшло 569 заяв від українських громадян, які відбувають покарання у пенітенціарних закладах на непідконтрольних Києву територіях Донецької області, про переведення їх на українську територію. Ще 138 таких заяв подали українські громадяни, які відбувають покарання в установах на непідктрольних територіях Луганської області. Про це у вівторок, 21 січня, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час спільного візиту до Станиці Луганської з головою ОБСЄ Еді Рамою.

"Поінформувала голову ОБСЄ Еді Раму, що завдяки безпосередній взаємодії моніторингової місії ОБСЄ із 27 пенітенціарними установами, що розташовані на окупованій частині Донбасу, було переміщено на підконтрольну уряду України територію для подальшого відбування покарання 386 осіб, які на момент початку бойових дій вже відбували покарання у місцях несвободи", - написала українська омбудсменка на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

З них 122 людини уже звільнили, оскільки їхні терміни ув'язнення закінчилися. Однак, як зазначила Денісова, були випадки, "коли термін покарання особи закінчився, але протягом п'яти років окупаційна влада продовжувала тримати їх у місцях несвободи".

Українська омбудсмена також попросила очільника ОБСЄ посприяти у налагодженні процесу передачі українських громадян з непідконтрольних Києву районів Донецької області, оскільки у 2019 році вдалося перемістити лише 13 осіб.

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Політв'язні в Росії та Криму

Також Денісова повідомила, що ще 115 українських політв’язнів досі перебувають у місцях несвободи на території Росії та тимчасово окупованого Криму. "Серед зазначених громадян України є такі, що утримуються у місцях несвободи вже більше п'яти років поспіль", - наголосила уповноважена з прав людини.

Серед них, за її словами, - 86 кримських татар. Деякі з них перебувають у критичному стані та потребують медичної допомоги. У зв'язку з цим вона закликала голову ОБСЄ посилити міжнародний тиск на Росію, щоб та поважала права та свободи людини і громадянина.

Нагадаємо, останній обмін утримуваними особами між Україною та Росією відбувся у вересні 2019 року. Тоді Москва передала Україні 35 осіб, зокрема режисера Олега Сенцова.

29 грудня відбувся обмін полоненими між Києвом та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" - 76 утримуваних там осіб обміняли на 127 осіб, утримуваних в Україні.

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