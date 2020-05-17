Понад 60 країн підтримали незалежне розслідування походження COVID-19
Ініціативу Австралії й Євросоюзу щодо проведення незалежного розслідування походження коронавірусу підтримали 62 країни. Водночас цей задум викликав критику Китаю і США.
Загалом 62 країни, серед яких Росія, ПАР, Великобританія, Індонезія, Японія, Південна Корея, Туреччина, підтримали пропозицію Австралії та Євросоюзу щодо проведення незалежного розслідування джерела походження і масового поширення коронавірусу. Про це в неділю, 17 травня, повідомила австралійська медіакорпорація ABC.
Ініціатива Австралії та ЄС знайшла такий широкий відгук саме напередодні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, що відкривається в понеділок у Женеві, зазначається в повідомленні.
Спільна ініціатива закликає провести "об'єктивну, незалежну і всеосяжну оцінку" "координованих ВООЗ міжнародних заходів охорони здоров'я у відповідь на COVID-19".
Міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн заявила, що прибічники цієї ініціативи хочуть "допомогти світу винести уроки, необхідні для захисту здоров'я". У свою чергу, речниця Європейської служби зовнішньої дії Вірджинія Батту-Хенрікссон зазначила, що Євросоюз має намір домогтися консенсусу щодо такого розслідування: "Нам потрібна підтримка всіх основних гравців, а Китай - один з них".
Китай і США поки проти ідеї розслідування
Тим часом ініціатива провести розслідування викликала різкий осуд з боку Пекіна, який звинуватив Австралію, що першою озвучила цю ідею, в політичній атаці на Китай.
При цьому, в пропозиції, що зараз обговорюється, не згадується ні Китай, ані місто Ухань. Але в ній зазначається, що ВООЗ має співпрацювати з Всесвітньою організацією охорони здоров'я тварин для проведення "наукових і спільних польових місій" і "виявлення зоонозних джерел вірусу і маршруту його проникнення" до людей, "включаючи можливу роль проміжних господарів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.