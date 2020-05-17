Понад 60 країн підтримали незалежне розслідування походження COVID-19

Загалом 62 країни, серед яких Росія, ПАР, Великобританія, Індонезія, Японія, Південна Корея, Туреччина, підтримали пропозицію Австралії та Євросоюзу щодо проведення незалежного розслідування джерела походження і масового поширення коронавірусу. Про це в неділю, 17 травня, повідомила австралійська медіакорпорація ABC.

Ініціатива Австралії та ЄС знайшла такий широкий відгук саме напередодні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, що відкривається в понеділок у Женеві, зазначається в повідомленні.

Спільна ініціатива закликає провести "об'єктивну, незалежну і всеосяжну оцінку" "координованих ВООЗ міжнародних заходів охорони здоров'я у відповідь на COVID-19".

Міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн заявила, що прибічники цієї ініціативи хочуть "допомогти світу винести уроки, необхідні для захисту здоров'я". У свою чергу, речниця Європейської служби зовнішньої дії Вірджинія Батту-Хенрікссон зазначила, що Євросоюз має намір домогтися консенсусу щодо такого розслідування: "Нам потрібна підтримка всіх основних гравців, а Китай - один з них".

Китай і США поки проти ідеї розслідування

Тим часом ініціатива провести розслідування викликала різкий осуд з боку Пекіна, який звинуватив Австралію, що першою озвучила цю ідею, в політичній атаці на Китай.

При цьому, в пропозиції, що зараз обговорюється, не згадується ні Китай, ані місто Ухань. Але в ній зазначається, що ВООЗ має співпрацювати з Всесвітньою організацією охорони здоров'я тварин для проведення "наукових і спільних польових місій" і "виявлення зоонозних джерел вірусу і маршруту його проникнення" до людей, "включаючи можливу роль проміжних господарів".

Натомість американські дипломати наполягають на жорсткішому формулюванні, що закликало б до розслідування походження вірусу, починаючи саме з Китаю. Раніше президент США Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео неодноразово звинувачували Китай в приховуванні інформації про вірус, що, на їхню думку, стало однією з причин глобальної пандемії.

У Пекіні всі ці заяви Вашингтона наражалися на різку критику.