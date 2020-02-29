Понад 13 тисяч мігрантів зібралися на кордоні Туреччини з ЄС

Понад 13 тисяч мігрантів зібралися на грецько-турецькому кордоні у ніч на неділю, 1 березня. Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Починаючи з 29 лютого, співробітники організації працювали на 212-кілометровому кордоні між Туреччиною та Грецією та зафіксували щонайменше 13 тисяч людей, які зібралися біля офіційних пунктів пропуску та неформальних прикордонних переходів групами від кількох десятків до понад трьох тисяч осіб.

За даними співробітників МОМ, мігранти приїжджали на кордон на машинах, таксі в автобусах із Стамбула. Більшість з них - це чоловіки. "Утім, ми також бачимо багато сімей, які подорожують з маленькими дітьми", - зазначив глава МОМ в Туреччині Ладфо Гвілава.

Вночі співробітники організації роздавали їжу та речі першої необхідності. Зазначається, що в той час температура опустилася майже до нуля градусів, а вітер був досить сильним.

Тим часом міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу в ніч на неділю оголосив, що 47.113 мігрантів вже нібито перетнули кордон через провінцію Едірне. Про це політик написав у соцмережі Twitter.

У цій провінції є прикордонні пункти з Грецією та Болгарією. Утім, ані Афіни, ані Софія поки не підтвердили такої кількості мігрантів.

Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вже заявила, що "із стурбованістю" спостерігає за ситуацією на кордоні країн ЄС та Туреччини.

"Європейський парламент і Європейська Рада уважно із стурбованістю стежать за ситуацією на зовнішніх кордонах ЄС з Туреччиною", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Вона додала, що разом із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем перебуває на зв'язку з прем'єрами Греції та Болгарії.

"Наш головний пріоритет на цьому етапі - забезпечити повну підтримку Греції та Болгарії. Ми готові надати додаткову підтримку, в тому числі через Frontex (агентство Європейського Союзу з контролю зовнішніх кордонів - Ред.) на сухопутному кордоні", - зазначила фон дер Ляєн у соцмережі.

Ердоган відкрив кордон

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкритим кордон з європейськими країнами для біженців. Це сталося за два дні після загострення ситуації в сирійському Ідлібі, де внаслідок авіаудару сирійських військ загинули 33 турецьких військових і ще 36 отримали поранення.

Ескалація бойових дій у Ідлібі через наступ сирійської армії спричинила потужну хвилю біженців: за даними ООН, покинути свої домівки змушені були 950 тисяч людей. Туреччина вже прийняла понад три мільйони сирійських біженців та заявляла, що її можливості вичерпані.

Раніше турецький президент закидав європейським країнам недостатність фінансування для утримання сирійських біженців. За угодою, укладеною у 2016 році, Анкара зобов'язалася стримувати потік мігрантів до ЄС в обмін, зокрема, на фінансову допомогу.

Тим часом Афіни звинуватили Ердогана у використанні мільйонів мігрантів для того, щоб змусити ЄС виділити Туреччині більше грошей, на які він зможе продовжувати військову операцію в Сирії. Греція не має жодного стосунку до війни в Сирії і не платитиме за неї, заявив напередодні прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.