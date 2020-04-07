Пом'якшення карантину в Європі: різні шляхи виходу з локдауну

Австрія, Данія та Чехія стали першими країнами Євросоюзу, які представили конкретні плани поступової відмови від локдауну - суворого режиму ізоляції, запровадженого для населення й бізнесу через стрімке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19. При цьому у Відні, Копенгагені та Празі дотримуються досить різних уявлень про те, коли і в якій послідовності слід пом'якшувати обмежувальні заходи.

Данія відкриває школи, Австрія зберігає дистанційне навчання

Так, у Данії дитячі садки й початкові школи відновлять роботу 15 квітня. Решта школярів зможуть повернутися у класи 10 травня. Представляючи 6 квітня цей план, соціал-демократична прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що експерти у сфері охорони здоров'я вважають його "розумним і виправданим".

Зовсім іншої думки дотримуються в Австрії. Тут усі школи залишаться закритими й продовжать дистанційне навчання як мінімум до середини травня. Водночас із 14 квітня до роботи зможуть приступити невеликі крамниці площею до 400 квадратних метрів, а також спеціалізовані торговельні підприємства, які продають будівельні матеріали і товари для роботи в саду.

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Решта магазинів, торгових центрів та перукарень зможуть відкритися з 1 травня. Однак остаточне рішення про це ухвалять лише в кінці квітня. Такий план оприлюднив 6 квітня федеральний канцлер Австрії, консерватор Себастіан Курц (Sebastian Kurz), який править нині у коаліції з Зеленими. Готелі та ресторани залишаться закритими щонайменше до середини травня, усі масові заходи скасовано до кінця червня.

У Чехії знову можна грати в теніс і купувати велосипеди

У Данії ж торгові центри, перукарні або масажні салони навпаки поки відкривати не збираються. Відновлення роботи барів, ресторанів і дискотек теж відкладається на невизначений час. "Повсякденне життя поки що не повернеться в колишнє річище. Ми житимемо ще багато місяців з великою кількістю обмежень", - попередила співгромадян Метте Фредеріксен. Данцям і надалі заборонено збиратися групами понад 10 осіб.

Австрійці ж до кінця квітня продовжать жити в умовах значно суворішого режиму пересування. До 1 травня вони мають право залишати будинок тільки з чотирьох причин: щоб піти на роботу, за покупками, допомогти іншим людям чи зайнятися в індивідуальному порядку спортом на свіжому повітрі. Від 6 квітня вони зобов'язані під час відвідин супермаркетів носити захисні маски, через тиждень це правило діятиме у громадському транспорті та в усіх крамницях, що працюють.

Центр Відня під час карантину

Водночас у Чехії, яка однією з перших країн ЄС запровадила жорсткі обмежувальні заходи, із 7 квітня знову дозволили займатися такими індивідуальними видами спорту на свіжому повітрі, як теніс і гольф. З 9 квітня за рішенням уряду меншості, що складається з представників консервативно-ліберальної або, як багато хто вважає, популістської партії АНО ("Акція невдоволених громадян") і соціал-демократів, відкриються перші непродовольчі магазини, які торгують, зокрема, товарами для дому й саду, для хобі та рукоділля, а також велосипедами.

У Німеччині готують відкриття магазинів і ресторанів

Над планом пом'якшення карантинних заходів працює й уряд ФРН, сформований консерваторами із блоку ХДС/ХСС і соціал-демократами. У Німеччині, до речі, режим пересування населення м'якший, ніж в Австрії, але значно суворіший, ніж у Данії. Жителям не заборонено виходити з дому, але вони мають право з'являтися на вулиці максимум удвох або разом із членами своєї сім'ї чи з тими, з ким вони проживають в одному домашньому господарстві.

Ратуша в Мюнхені

Судячи з проєкту міністерства внутрішніх справ ФРН, який опинився у розпорядженні інформаційного агентства Reuters, розроблена в Берліні концепція виходу з локдауну передбачає на першому етапі відкриття крамниць, ресторанів і шкіл у певних регіонах. Тут слід враховувати, що система освіти в Німеччині перебуває в компетенції федеральних земель, тож рішення про відновлення занять у навчальних закладах у будь-якому випадку ухвалюватимуться на земельному рівні.

Себастіан Курц про різницю між перукарнею та школою

Журналіст німецького телеканалу ARD запитав Себастіана Курца, якою логікою керувався його уряд, відкладаючи більш ніж на місяць відкриття шкіл, але дозволяючи з 1 травня роботу перукарень, адже там відбувається досить тісний і тривалий контакт між людьми, чого вірусологи закликають усіляко уникати.

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Австрійський канцлер відповів, що дітей не так просто переконати в тому, щоб вони зберігали дистанцію між собою й носили маски. Водночас "дорослих легше спонукати носити маски, до того ж у разі зараження в перукарні простіше простежити контакти інфікованого, ніж у школі з тисячею учнів".

Вечірки та народні свята дозволять в останню чергу

Що ж стосується магазинів і ресторанів у Німеччині, то наявний у розпорядженні Reuters проєкт передбачає запровадження обмежень на кількість відвідувачів у закритих приміщеннях. Однак дозволяти відкривати спочатку невеликі крамниці, а лише через два тижні великі, як в Австрії, у Німеччині не планують.

Безлюдний парк Тіволі в Копенгагені

У доцільності різного підходу до, умовно кажучи, бутіків і універмагів сумніваються і в Об'єднанні торгових підприємств Австрії. "Нам здавався би правильним розподіл покупців відразу по всіх наявних торгових точках. До того ж в магазинах площею понад 400 квадратних метрів легше дотримуватися необхідної дистанції між клієнтами", - заявив представник цієї організації Райнер Вілль (Rainer Will).

Проведення в Німеччині масових заходів і сімейних свят, наприклад, весіль, у найближчому майбутньому навряд чи знову стане можливим. "У найостаннішу чергу дозволять, швидше за все, вечірки й народні свята", - такий прогноз дав 7 квітня міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).

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Носіння масок стає обов'язковим

У ФРН, очевидно, хочуть повторити приклад Австрії та, згідно з проєктом, запровадити обов'язкове носіння масок у громадському транспорті, на підприємствах і в офісних будівлях, але тільки після того, як населення буде повністю ними забезпечене. Конкретні рішення ухвалять, швидше за все, на засіданні уряду, яке відбудеться 14 квітня, відразу після великодніх свят.

У разі подальшого уповільнення темпів поширення COVID-19 на ньому можуть ухвалити рішення і про перші кроки щодо пом'якшення карантину та інших обмежувальних заходів у Німеччині з 20 квітня, коли у більшості земель ФРН закінчаться великодні шкільні канікули. Саме до цього наполегливо закликають зараз німецький уряд різні політики.

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