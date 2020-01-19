Помпео: США будують плани зміни режиму у Венесуелі

Держсекретар США Майк Помпео визнав, що Сполучені Штати разом з союзниками розробляють плани зміни режиму в Венесуелі.

"Ми працюємо над проєктом, який призведе до того, що (голова Венесуели Ніколас - Ред.) Мадуро піде, а венесуельський народ зможе провести вільні і справедливі вибори. Ми розмовляємо з представниками Південної Америки, Центральної Америки, Європи - країнами всього світу, щоб досягти цього результату", - сказав він в інтерв'ю колумбійському телеканалу Caracol TV у понеділок, 20 січня, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Помпео зазначив, що розроблена для зміни венесуельського режиму стратегія "працює фундаментально", і США мають намір продовжувати діяти в тому ж напрямку. "Те, що ми зробили, - це зміцнили венесуельський народ, ми чітко дали йому зрозуміти, що світ стоїть на його стороні (...). Сьогодні майже п'ять десятків країн визнали (тимчасового президента Венесуели. - Ред.) Хуана Гуайдо законним лідером Венесуели, і ми ввели жорсткі санкції проти режиму, що ускладнює завдання ним подальшої шкоди народу", - сказав держсекретар США.

У відповідь на питання про те, чи готові США відгукнутися на заклик президента Венесуели Ніколаса Мадуро про прямі переговори між двома країнами, Помпео порадив йому "просто вести переговори з власним народом, народом, який він погубив".

У понеділок під час візиту до Боготи Помпео зустрівся з Хуаном Гуайдо, який також приїхав до колумбійської столиці попри заборону на виїзд з Венесуели. "Ми повинні покласти край тиранії Мадуро, яка завдає шкоди громадянам Венесуели і впливає на весь регіон", - заявив Помпео після зустрічі, цитує агенція AFP. Тим часом Гуайдо планує відвідати Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі, який розпочнеться 21 січня і в якому також візьме участь американський президент Дональд Трамп.

Політична криза у Венесуелі триває уже рік. У січні 2019 року голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його легітимним лідером. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.

Національна асамблея Венесуели нещодавно розділилася і обрала двох голів: опозиція проголосувала за Хуана Гуайдо, Єдина соціалістична партія Мадуро вибрала його прихильника Луїса Парра.