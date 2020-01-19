 Помпео: США будують плани зміни режиму у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новини

Помпео: США будують плани зміни режиму у Венесуелі

Вашингтон працює над проєктом, який має призвести до відсторонення від влади голови Венесуели Ніколаса Мадуро, заявив держсекретар США Майк Помпео після зустрічі з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо.

Хуан Гуайдо та Майк Помпео в Боготі, 20 січня

Хуан Гуайдо (ліворуч) та Майк Помпео в Боготі, 20 січня

Держсекретар США Майк Помпео визнав, що Сполучені Штати разом з союзниками розробляють плани зміни режиму в Венесуелі.

"Ми працюємо над проєктом, який призведе до того, що (голова Венесуели Ніколас - Ред.) Мадуро піде, а венесуельський народ зможе провести вільні і справедливі вибори. Ми розмовляємо з представниками Південної Америки, Центральної Америки, Європи - країнами всього світу, щоб досягти цього результату", - сказав він в інтерв'ю колумбійському телеканалу Caracol TV у понеділок, 20 січня, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Помпео зазначив, що розроблена для зміни венесуельського режиму стратегія "працює фундаментально", і США мають намір продовжувати діяти в тому ж напрямку. "Те, що ми зробили, - це зміцнили венесуельський народ, ми чітко дали йому зрозуміти, що світ стоїть на його стороні (...). Сьогодні майже п'ять десятків країн визнали (тимчасового президента Венесуели. - Ред.) Хуана Гуайдо законним лідером Венесуели, і ми ввели жорсткі санкції проти режиму, що ускладнює завдання ним подальшої шкоди народу", - сказав держсекретар США.

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Тисячі людей вийшли в Каракасі на акцію проти глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Тимчасовий президент Хуан Гуайдо пообіцяв продовження демонстрацій. (16.11.2019)

Глава Венесуели пообіцяв "значні зміни" в найближчому майбутньому, якщо Вашингтон проведе з ним прямі переговори. Тим часом США розмірковують про нові санкції щодо Венесуели. (19.01.2020)

У відповідь на питання про те, чи готові США відгукнутися на заклик президента Венесуели Ніколаса Мадуро про прямі переговори між двома країнами, Помпео порадив йому "просто вести переговори з власним народом, народом, який він погубив".

У понеділок під час візиту до Боготи Помпео зустрівся з Хуаном Гуайдо, який також приїхав до колумбійської столиці попри заборону на виїзд з Венесуели. "Ми повинні покласти край тиранії Мадуро, яка завдає шкоди громадянам Венесуели і впливає на весь регіон", - заявив Помпео після зустрічі, цитує агенція AFP. Тим часом Гуайдо планує відвідати Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі, який розпочнеться 21 січня і в якому також візьме участь американський президент Дональд Трамп. 

Політична криза у Венесуелі триває уже рік. У січні 2019 року голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його легітимним лідером. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.

Національна асамблея Венесуели нещодавно розділилася і обрала двох голів: опозиція проголосувала за Хуана Гуайдо, Єдина соціалістична партія Мадуро вибрала його прихильника Луїса Парра.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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