 Помпео розкритикував Німеччину за ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2019

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Новини

Помпео розкритикував Німеччину за "Північний потік-2"

Про це Майк Помпео говорив у Берліні перед зустріччю з Анґелою Меркель. Після розмови з канцлеркою ФРН він похвалив її за "сильний сигнал" для НАТО.

Майк Помпео та Анґела Меркель під час спільної пресконференції у Берліні

Майк Помпео та Анґела Меркель під час спільної пресконференції у Берліні

Державний секретар США Майк Помпео нагадав Німеччині, що США виступає проти будівництва газогону "Північний потік-2" та залежності ФРН від російських енергоносіїв. Про це він заявив під час виступу в берлінському Фонді Кербера (Körber-Stiftung) у п'ятницю, 8 листопада, перед зустріччю з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel).

"Ми не хочемо, щоб енергозабезпечення Європи залежало від Володимира Путіна", - заявив Помпео. Під час виступу державний секретар США загострив увагу на авторитарних тенденціях у Росії та Китаї та заявив, що Німеччина повинна боротися заради свободи у світі спільно з США.

DW.COM

Близько другої ночі Бундестаг повинен був голосувати щодо змін до Газової директиви ЄС. Однак депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму. (08.11.2019)

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Німеччини. Серед планів - зустріч з німецьким міністром закордонних справ Гайко Маасом на колишньому кордоні НДР і ФРН. (07.11.2019)

Газопровід "Північний потік-2" не потрібен ЄС та ФРН, вважає експертка Німецького інституту економічних досліджень Клаудіа Кемферт. На її думку, він дуже дорогий і міцно прив'язує ФРН і ЄС до епохи викопного палива. (31.10.2019)

Із точки зору США неможливо відкинути сумніви щодо безпеки даних під час співпраці з Huawei, заявив Майк Помпео. Гайко Маас зазначив, що Німеччина дбає про високі стандарти безпеки задля розбудови мереж 5G. (31.05.2019)

Помпео також застеріг Німеччину від використання обладнання китайського телекомунікаційного концерну Huawei при створенні мобільних мереж 5G. Ексочільник ЦРУ Помпео нагадав, що США підозрюють китайський концерн у пормисловому шпигунстві.

Втім, незадовго до цього, під час зустрічі з новопризначеною головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), Меркель зазначила, що уряд ФРН підвищить вимоги безпеки під час розбудови мережі 5G, але не виключатиме окремі підприємства з участі у цьому процесі.

Уже після зустрічі Помпео і Меркель, яка відбулася згодом в рамках дводенного візиту державного секретаря США до ФРН, сторони обмінялися більш дипломатичними заявами. Так, канцлерка Німеччини пообіцяла Вашингтону "активну допомогу" у вирішенні міжнародних криз. А Помпео похвалив анонсоване міністеркою оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Каренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) збільшення оборонних видатків Берліна до 2 відсотків від ВВП до 2031 року. Він наголосив, що це є сильним сигналом для НАТО.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада Бундестаг переніс голосування щодо Газової директиви ЄС, щоб дало "Північному потоку-2" змогу обійти обмеження директиви. Депутати від правопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.

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