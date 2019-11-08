Помпео розкритикував Німеччину за "Північний потік-2"

Державний секретар США Майк Помпео нагадав Німеччині, що США виступає проти будівництва газогону "Північний потік-2" та залежності ФРН від російських енергоносіїв. Про це він заявив під час виступу в берлінському Фонді Кербера (Körber-Stiftung) у п'ятницю, 8 листопада, перед зустріччю з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel).

"Ми не хочемо, щоб енергозабезпечення Європи залежало від Володимира Путіна", - заявив Помпео. Під час виступу державний секретар США загострив увагу на авторитарних тенденціях у Росії та Китаї та заявив, що Німеччина повинна боротися заради свободи у світі спільно з США.

Помпео також застеріг Німеччину від використання обладнання китайського телекомунікаційного концерну Huawei при створенні мобільних мереж 5G. Ексочільник ЦРУ Помпео нагадав, що США підозрюють китайський концерн у пормисловому шпигунстві.

Втім, незадовго до цього, під час зустрічі з новопризначеною головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), Меркель зазначила, що уряд ФРН підвищить вимоги безпеки під час розбудови мережі 5G, але не виключатиме окремі підприємства з участі у цьому процесі.

Уже після зустрічі Помпео і Меркель, яка відбулася згодом в рамках дводенного візиту державного секретаря США до ФРН, сторони обмінялися більш дипломатичними заявами. Так, канцлерка Німеччини пообіцяла Вашингтону "активну допомогу" у вирішенні міжнародних криз. А Помпео похвалив анонсоване міністеркою оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Каренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) збільшення оборонних видатків Берліна до 2 відсотків від ВВП до 2031 року. Він наголосив, що це є сильним сигналом для НАТО.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада Бундестаг переніс голосування щодо Газової директиви ЄС, щоб дало "Північному потоку-2" змогу обійти обмеження директиви. Депутати від правопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.