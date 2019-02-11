 Помпео закликав Східну Європу протистояти впливу Росії та Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

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Новини

Помпео закликав Східну Європу протистояти впливу Росії та Китаю

У Словаччині державний секретар США Майк Помпео закликав країни Центральної і Східної Європи протистояти російському і китайському впливу.

Майк Помпео

Майк Помпео (фото з архіву)

Державний секретар США Майк Помпео, виступаючи у Братиславі у вівторок, 12 лютого, заявив, що Росія і Китай нині становлять загрозу досягненням демократії і вільного ринку, здобутим з часів падіння Берлінського муру у 1989 році. Він також закликав країни Центральної та Східної Європи протистояти російському і китайському впливу.

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На думку Помпео, посткомуністичні країни є найбільш вразливими до політичного і економічного втручання з боку Китаю та РФ, інформує агенція AP. Аби упередити цю загрозу Сполучені Штати Америки, за словами Помпео, хочуть підсилити свою залученість у регіоні шляхом співпраці у сфері оборони, а також програм обміну досвідом. "Я хочу запевнити словацький народ, що Америка залучена, вона повернулася (до регіону. - Ред.)", - заявив держсекретар.

Візит Майка Помпео до Словаччини відбувається у рамках його європейського туру, під час якого держсекретар США має відвідати п'ять європейських країн. Напередодні під час візиту до Будапешта держсекретар США закликав тамтешній уряд не дати Росії "забити клин" між країнами Заходу і закликав Угорщину підтримати Україну.

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