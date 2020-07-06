Помпео анонсував розширення санкцій США щодо "Північного потоку-2"

Адміністрація США введе додаткові санкції щодо газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Про це у середу, 15 липня, повідомив державний секретар США Майк Помпео на пресконференції.

Він звернувся до європейських компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2" та "Турецького потоку", та попередив, що вони "ризикують потрапити" під американські санкції в рамках закону CAATSA (Закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" - Ред.).

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"Це - чітке попередження, що США не толеруватимуть компанії, які допомагають та підтримують російські проєкти зі згубним впливом. Виходьте з них (проєктів - Ред.) зараз або ви ризикуєте зіткнутися з наслідками", - наголосив держсекретар США, цитує інформагенція Reuters.

Тим часом видання The Wall Street Journal зауважує, що оголошення Помпео не означає, що додаткові санкції будуть введені негайно. "Це дає старт обговоренню цієї теми в адміністрації. Нерідко за останні три роки там обговорювали схожі теми й так і не дійшли консенсусу", - зазначає видання, цитує агенція новин "Інтерфакс".

The Wall Street Journal пояснює, що на практиці це рішення адміністрації США означає, що в рамках закону CAATSA можна буде вводити санкції проти фізосіб, які інвестують від одного мільйона доларів у проєкт, або надають технології або послуги, важливі для введення в дію російських трубопроводів.

Також можливі додаткові обмежувальні заходи - заморожування активів у США, відмова у видачі віз і виключення з програм із отримання послуг у банківській і фінансовій сферах.

Згодом у Держдепартаменті підтвердили, що про негайне запровадження санкцій поки не йдеться. "Державний департамент поки не запроваджує санкції у рамках розділу 232 CAATSA. Однак якщо надалі ми визначимо, що є необхідність запровадження санкцій, (...) ми зробимо це без вагань", - йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

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Помпео заявив, що "Північний потік-2" і "Турецький потік" підривають транзит газу через Україну і становлять загрозу для трансатлантичної безпеки. Держсекретар наголосив, що США завжди готові постачати енергоресурси європейським партнерам.

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв, що виступає проти "Північного потоку-2". Зокрема, він критикував уряд Німеччини за згоду на цей російський проєкт.

Будівництво "Північного потоку-2" призупинено через санкції США

У грудні 2019 року будівництво "Північного потоку-2" було припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Вони передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

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"Північний потік-2" мав бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить новий газогін (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб.

Тим часом США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу. Берлін вбачає у "Північному потоці-2" виключно економічний проєкт, що покликаний підвищити енергетичну безпеку ФРН, особливо на тлі поставлених кліматичних цілей та запланованої відмови від вугільної теплоенергетики й атомної енергетики.

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