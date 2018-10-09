 Поліція ідентифікувала захопника заручниці в Кельні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

Поліція ідентифікувала захопника заручниці в Кельні

Чоловік, який напередодні захопив заручницю в аптеці на вокзалі Кельна і намагався підпалити ресторан швидкого харчування, є біженцем із Сирії. Доказів його зв'язків з ісламістами поки не виявлено.

Слідчі на місці злочину

Слідчі на місці злочину

За день після звільнення заручниці на кельнському вокзалі німецькі правоохоронці встановили особу нападника, однак його мотиви залишаються невідомими. Підозрюваний - 55-річний сирієць, чий паспорт було знайдено на місці злочину. Як заявили у поліції у вівторок, 16 жовтня, у цьому немає жодних сумнівів. Підозрюваний перебуває у комі внаслідок поранення, однак після операції загрози його життю немає. Щодо нього видано ордер на арешт через замах на вбивство та захоплення заручників.

Чоловік із березня 2015 року проживає в Німеччині, переважно в Кельні. Він отримав у Німеччині право на притулок і може перебувати в країні щонайменше до червня 2021 року.

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Сирієць був відомий поліції через низку правопорушень, зокрема, через володіння марихуаною, магазинні крадіжки, вторгнення у чужі помешкання та інші, повідомляє агентство dpa.

Жодних доказів зв'язку з ісламістами

За даними поліції, сирієць проживав у притулку для біженців. У його кімнаті було знайдено тексти арабською мусульманського спрямування, однак без конкретного ісламістського змісту, зокрема нічого, що вказувало б на зв'язок з угрупованням "Ісламська держава", про який напередодні заявляв один зі свідків.

Син і брат підозрюваного також проживають у Німеччині. Його дружина, однак, і досі перебуває у Сирії, її заяви на переїзд до Німеччини уже двічі відхиляли. Підозрюваний є психічно не готовим працювати. Газета Kölner Stadt-Anzeiger повідомила з посиланням на керівництво притулку, що сирієць був противником режиму Башара Асада і через це сидів у в'язниці. За його словами, він був жертвою тортур, що і могло призвести до порушень його психіки. Однак у поліції даних про його перебування у сирійській в'язниці немає.

За оцінками поліції, нападник не планував захоплення заручників, він прагнув підпалити заклад швидкого харчування. Жертв могло бути більше, оскільки нападник мав із собою велику кількість вибухонебезпечних речовин.

Нагадаємо, напередодні поліція Кельна провела спецоперацію, під час якої звільнила заручницю та тяжко поранила  захопника. Заручниця отримала легку травму. Загалом ушкодження отримали четверо людей, включно з нападником.

Нападник мав при собі місткості з газом і запалювальну суміш. Спершу він підпалив коктейль Молотова у закладі швидкого харчування на вокзалі в Кельні, через що ушкодження отримала 14-річна дівчина. Однак спрацювала система пожежної безпеки і вода загасила вогонь. Після цього  нападник перебіг до розташованої навпроти аптеки, де і взяв у заручниці жінку, і де його згодом у результаті спецоперації затримали.

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