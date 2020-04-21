Поліція спіймала президента Австрії на порушенні карантину

Поліцейський патруль помітив президента Австрії Александра Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen) і його дружину на терасі італійського ресторану в центрі Відня після 11-ї години вечора в неділю, 24 травня.

Через запроваджені карантинні обмеження ресторани, бари і кафе в Австрії повинні закриватися не пізніше 23-ї години. Відвідувачам дозволяється продовжувати сидіти за столиками і після цього часу, проте офіціантам заборонено їх обслуговувати.

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Коли ж поліцейський патруль зайшов до італійського ресторану Sole в центрі Відня, на столику Ван дер Беллена і його дружини стояли напої.

Після публікації в австрійських ЗМІ новини про порушення президентом карантину Ван дер Беллен був змушений принести публічні вибачення, повідомляє агенція новин AFP.

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Він зазначив, що пішов з дружиною на зустріч з друзями до ресторану вперше з часів запровадження карантинних обмежень і просто втратив "відчуття часу". "Я щиро шкодую. Це була помилка", - додав Ван дер Беллен.