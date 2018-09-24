Поліція Словаччини затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Яна Куціяка

Правоохоронні органи Словаччини у четвер, 27 вересня, затримали підозрюваних у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої.

Місцевий новинний портал Dennik N з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомив про загалом вісьмох затриманих. Йдеться про ймовірного вбивцю та його спільників. У поліції підтвердили затримання, утім, не захотіли розголошувати деталі, аби не нашкодити операції, яка ще триває, інформує агенція dpa.

Нагадаємо, 27-річного Яна Куціяка, котрий проводив гучні антикорупційні журналістські розслідування, та його дівчину вбили між 22 та 25 лютого в будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його нареченій - у голову. Куціяк проводив розслідування про можливу причетність італійської мафії до корупції в уряді Роберта Фіцо.

Після убивства у Братиславі пройшли демонстрації із вимогою до керівників поліції та МВС піти у відставку. В результаті словацький прем'єр Фіцо та міністр внутрішніх справ Роберт Калінак залишили свої посади.