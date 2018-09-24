 Поліція Словаччини затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Яна Куціяка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2018

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Новини

Поліція Словаччини затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Яна Куціяка

У Словаччині затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Яна Куціяка. Під час спецоперації поліції, за даними ЗМІ, загалом затримали вісьмох осіб.

Лампадки біля портрету Яна Куціяка та його нареченої (фото з архіву)

Лампадки біля портрету Яна Куціяка та його нареченої (фото з архіву)

Правоохоронні органи Словаччини у четвер, 27 вересня, затримали підозрюваних у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої.

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Вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка занурило Словаччину у глибоку кризу. Навіть президент країни сумнівається - чи є Словаччина правовою державою, чи перебуває під контролем мафії. (06.03.2018)

Правоохоронці Словаччини заявляють, що встановили ймовірного свідка вбивства журналіста Яна Куціяка. Слідство також скоротило кількість мотивів убивства, які розглядають, до двох. (17.09.2018)

Місцевий новинний портал Dennik N з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомив про загалом вісьмох затриманих. Йдеться про ймовірного вбивцю та його спільників. У поліції підтвердили затримання, утім, не захотіли розголошувати деталі, аби не нашкодити операції, яка ще триває, інформує агенція dpa. 

Нагадаємо, 27-річного Яна Куціяка, котрий проводив гучні антикорупційні журналістські розслідування, та його дівчину вбили між 22 та 25 лютого в будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його нареченій - у голову. Куціяк проводив розслідування про можливу причетність італійської мафії до корупції в уряді Роберта Фіцо.

Після убивства у Братиславі пройшли демонстрації із вимогою до керівників поліції та МВС піти у відставку. В результаті словацький прем'єр Фіцо та міністр внутрішніх справ Роберт Калінак залишили свої посади.

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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)

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