Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у підпалі табору для біженців "Морія"

Грецька поліція затримала на острові Лесбос п'ятьох мігрантів, підозрюваних у підпалі табору для біженців "Морія". Ще одного підозрюваного розшукують, повідомив у вівторок, 15 вересня, міністр захисту громадян Греції Міхаліс Хрисохоїдіс.

"Підпалювачі затримані. Це молоді мігранти. Ще одного ще розшукують", - заявив він в ефірі державного радіо. Агентство dpa з посиланням на джерела в поліції повідомило, що п'ятеро підозрюваних є афганцями, чиї заявки на отримання притулку були відхилені.

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Тим часом тисячі біженців, які після пожежі в таборі "Морія" залишилися без даху над головою, не поспішають перебиратися до створеного на острові нового тимчасового табору. Натомість вони вимагають, щоб їх вивезли з Лесбоса. "Ми поінформували їх, що вони мусять іти до нової установи, але вони відмовилися. Вони хочуть залишити острів", - заявив представник поліції.

Нагадаємо, що в таборі "Морія" перебували понад 12 тисяч мігрантів. Відколи 9 вересня табір згорів, більшість з них живе просто неба. До тимчасового наметового табору, який розрахований на 5 тисяч осіб, поки що вирішили перебратися лише тисяча мігрантів. Як повідомлялося, Німеччина висловила готовність прийняти 150 неповнолітніх шукачів притулку з Лесбоса.