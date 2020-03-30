 Поліція встановлює кількість утікачів з обсервації в готелі ″Козацький″ у Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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Новини

Поліція встановлює кількість утікачів з обсервації в готелі "Козацький" у Києві

Раніше повідомлялося, що кілька осіб самовільно залишили місце обсервації в готелі "Козацький" у центрі Києва. Тим часом у Оболонського райвідділі поліції заперечили інформацію про втечу з обсервації в готелі "Пуща".

Біля готелю Козацький у Києві вартують бійці Нацгвардії

Біля готелю "Козацький" у Києві вартують бійці Нацгвардії

Поліції поки невідомо, скільки саме людей самовільно залишили місце обсервації в готелі "Козацький" у центрі Києва. Про це у вівторок, 31 березня,  інформагенції "Українські новини" повідомила пресофіцер Шевченківського райвідділу поліції Києва Анна Зубрева. За її словами, цю інформацію встановлюють.

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Вона також зазначила, що правоохоронці не відкривали кримінальних проваджень за фактом втечі громадян з готелю, де вони мали відбувати обсервацію. "Якби справи відкривали, то ця інформація вже була б на сайті", - сказала Зубрева.

Раніше в пресслужбі Національної поліції повідомили "Українським новинам" про втечу кількох людей, поміщених на обсервацію в готелі "Козацький" у Києві. У поліції зазначили, що уточнюють з Держприкордонслужбою списки осіб, щоб встановити кількість утікачів. У поліції запевнили, що мають намір притягнути до адміністративної відповідальності втікачів з обсервації.

У пресслужбі також повідомили "Українським новинам", що місце обсервації в готелі "Пуща" також покинули раніше евакуйовані з Катару. Утім згодом в Оболонському райвідділі поліції Києва заперечили цю інформацію. "Згідно з інформацією керівництва, ніхто не залишав місце обсервації, всі на місцях", - сказав пресофіцер агентству. На обсервацію в готель "Пуща" розміщено близько 30 людей, які перебувають на 5-му поверсі будівлі. Поліція охороняє місце обсервації.

Нагадаємо, за самовільне залишення місця обсервації, відповідно до ухваленого раніше цього місяця Верховною Радою закону, передбачено штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. 

Кличко пропонує замість готелю "Козацький" Чорнобильську лікарню на Лісовому масиві

Тим часом Київський міський голова Віталій Кличко розкритикував рішення обрати готель "Козацький" як місце обсервації громадян. Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), Кличко запевнив, що "розуміє побоювання киян", адже готель "Козацький" розташований у самому центрі столиці, й назвав такі дії влади "нелогічними".

За словами Кличка, рішення про вибір місця обсервації ухвалювало міністерство інфраструктури, а не КМДА. Нтомість Київський міський голова запропонував надати для проведення обсервації Чорнобильську лікарню на Лісовому масиві.

Нагадаємо, 29 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію для українців, які повертаються з інших країн. Про облаштування місць перебування громадян, транспортування та медичне спостереження має попіклуватися місцева влада, вирішили в Кабміні.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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