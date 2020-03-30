Поліція встановлює кількість утікачів з обсервації в готелі "Козацький" у Києві

Поліції поки невідомо, скільки саме людей самовільно залишили місце обсервації в готелі "Козацький" у центрі Києва. Про це у вівторок, 31 березня, інформагенції "Українські новини" повідомила пресофіцер Шевченківського райвідділу поліції Києва Анна Зубрева. За її словами, цю інформацію встановлюють.

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Вона також зазначила, що правоохоронці не відкривали кримінальних проваджень за фактом втечі громадян з готелю, де вони мали відбувати обсервацію. "Якби справи відкривали, то ця інформація вже була б на сайті", - сказала Зубрева.

Раніше в пресслужбі Національної поліції повідомили "Українським новинам" про втечу кількох людей, поміщених на обсервацію в готелі "Козацький" у Києві. У поліції зазначили, що уточнюють з Держприкордонслужбою списки осіб, щоб встановити кількість утікачів. У поліції запевнили, що мають намір притягнути до адміністративної відповідальності втікачів з обсервації.

У пресслужбі також повідомили "Українським новинам", що місце обсервації в готелі "Пуща" також покинули раніше евакуйовані з Катару. Утім згодом в Оболонському райвідділі поліції Києва заперечили цю інформацію. "Згідно з інформацією керівництва, ніхто не залишав місце обсервації, всі на місцях", - сказав пресофіцер агентству. На обсервацію в готель "Пуща" розміщено близько 30 людей, які перебувають на 5-му поверсі будівлі. Поліція охороняє місце обсервації.

Нагадаємо, за самовільне залишення місця обсервації, відповідно до ухваленого раніше цього місяця Верховною Радою закону, передбачено штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Кличко пропонує замість готелю "Козацький" Чорнобильську лікарню на Лісовому масиві

Тим часом Київський міський голова Віталій Кличко розкритикував рішення обрати готель "Козацький" як місце обсервації громадян. Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), Кличко запевнив, що "розуміє побоювання киян", адже готель "Козацький" розташований у самому центрі столиці, й назвав такі дії влади "нелогічними".

За словами Кличка, рішення про вибір місця обсервації ухвалювало міністерство інфраструктури, а не КМДА. Нтомість Київський міський голова запропонував надати для проведення обсервації Чорнобильську лікарню на Лісовому масиві.

Нагадаємо, 29 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію для українців, які повертаються з інших країн. Про облаштування місць перебування громадян, транспортування та медичне спостереження має попіклуватися місцева влада, вирішили в Кабміні.