Політрада "Сили людей" закликала Дмитра Гнапа зняти свою кандидатуру з виборів

Колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап у пятницю, 8 лютого, відмовився знімати свою кандидатуру з виборів президента України, попри відповідний заклик політради партії "Сила людей".

"Це не рішення партії, це рішення політради партії (заклик зняти кандидатуру, - Ред.). А політрада, можливо, якимось чином представляє партію, але це не вся партія. Тому що я переміг на партійних праймеріз… тільки з'їзд партії може давати таку оцінку і закликати до скасування реєстрації", пояснив свою позицію Гнап, цитує телеканал "Громадське".

Раніше цього дня політрада партії "Сила людей" виступила з вимогою до Гнапа зняти свою кандидатуру, пояснивши це тим, що екс-журналіст свого часу не перерахував премію очолюваного ним проекту "Слідство.Інфо" на потреби армії. Як ідеться в заяві, опублікованій на сторінці партії в Facebook, у разі відмови Дмитра Гнапа вона обіцяє негайно скликати всеукраїнський з'їзд політсили з цього питання.

Скандал довкола Дмитра Гнапа розгорівся, коли редакторка "Слідство.Інфо", який він раніше очолював, Анна Бабінець заявила, що в 2015 році команда проекту виграла премію в розмірі 15 тисяч євро. Кошти, за її словами, були перераховані на особистий рахунок Гнапа, який пообіцяв, що вони підуть на армію. Однак, як стверджує Бабінець, виявилося, що до цього моменту на армію було витрачено тільки 2 тисячі євро з цієї суми, а 3,9 тисячі євро Гнап витратив на потреби проекту, ще 9,1 тисячі залишилися на його рахунку.

Сам Гнап визнав, що здійснив помилку, і пообіцяв перерахувати суму в понад 9 тисяч євро на рахунок "Слідство.Інфо" найближчим часом. "Мені треба було одразу вирішити це питання... Мені банально не було коли цим зайнятись, хоча я пам'ятав, що треба це зробити... Тобто я визнаю, що я провалив дедлайни, це була з мого боку помилка", - заявив він "Громадському".

Нагадаємо, 20 січня "Сила людей" обрала Дмитра Гнапа кандидатом в президенти, а 8 лютого Центральна виборча комісія України зареєструвала для участі у виборах.

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