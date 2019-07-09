Політики-хамелеони: хто змінив партію перед виборами до Ради (фотогалерея)

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.
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