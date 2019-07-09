 Політики-хамелеони: хто змінив партію перед виборами до Ради (фотогалерея) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.07.2019

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Україна

Політики-хамелеони: хто змінив партію перед виборами до Ради (фотогалерея)

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.

  • Рефат Чубаров

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Рефат Чубаров, "Сила і честь"

    Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров йде до Верховної Ради під третім номером у списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Нині Чубаров - депутат парламенту, обраний за списком "Блоку Петра Порошенка". До Ради четвертого і п'ятого скликань обирався за списком "Нашої України".

  • Андрій Парубій

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Андрій Парубій, "Європейська солідарність"

    Спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій - другий у списку партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність". До чинної Ради обрався за списком "Народного фронту", який нині через практично нульовий рейтинг відмовився від участі у виборах за списками. У "Народному фронті" п'ять років тому Парубій був четвертим номером.

  • Валентин Наливайченко

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Валентин Наливайченко, "Батьківщина"

    Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015 рр.), є третім номером у списку партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко. До парламенту сьомого скликання у 2012 році він обирався за списком партії УДАР Віталія Кличка, при чому теж був у ньому третім номером. Як кандидат у президенти на виборах 2019 року отримав 0,22 відсотка голосів.

  • Сергій Тарута

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Сергій Тарута, "Батьківщина"

    Політик і бізнесмен Сергій Тарута у нинішній Раді - позафракційний депутат, обраний у мажоритарному окрузі в Маріуполі. Його поява у списку "Батьківщини" (2-й номер) не стала несподіванкою, адже на президентських виборах 2019 року він зняв свою кандидатуру на користь лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На сайті ЦВК його називають безпартійним, хоча Тарута є засновником партії "Основа".

  • Ілля Кива

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"

    Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.

  • Вікторія Сюмар

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність"

    Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

  • Тетяна Чорновол

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"

    Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".

  • Олена Сотник

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Олена Сотник, "Сила і честь"

    Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"

    Автор: Максим Сидоржевський


  • Рефат Чубаров

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Рефат Чубаров, "Сила і честь"

    Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров йде до Верховної Ради під третім номером у списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Нині Чубаров - депутат парламенту, обраний за списком "Блоку Петра Порошенка". До Ради четвертого і п'ятого скликань обирався за списком "Нашої України".

  • Андрій Парубій

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Андрій Парубій, "Європейська солідарність"

    Спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій - другий у списку партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність". До чинної Ради обрався за списком "Народного фронту", який нині через практично нульовий рейтинг відмовився від участі у виборах за списками. У "Народному фронті" п'ять років тому Парубій був четвертим номером.

  • Валентин Наливайченко

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Валентин Наливайченко, "Батьківщина"

    Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015 рр.), є третім номером у списку партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко. До парламенту сьомого скликання у 2012 році він обирався за списком партії УДАР Віталія Кличка, при чому теж був у ньому третім номером. Як кандидат у президенти на виборах 2019 року отримав 0,22 відсотка голосів.

  • Сергій Тарута

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Сергій Тарута, "Батьківщина"

    Політик і бізнесмен Сергій Тарута у нинішній Раді - позафракційний депутат, обраний у мажоритарному окрузі в Маріуполі. Його поява у списку "Батьківщини" (2-й номер) не стала несподіванкою, адже на президентських виборах 2019 року він зняв свою кандидатуру на користь лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На сайті ЦВК його називають безпартійним, хоча Тарута є засновником партії "Основа".

  • Ілля Кива

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"

    Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.

  • Вікторія Сюмар

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність"

    Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

  • Тетяна Чорновол

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"

    Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".

  • Олена Сотник

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Олена Сотник, "Сила і честь"

    Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"

    Автор: Максим Сидоржевський


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    Автор: Дмитро Губенко


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