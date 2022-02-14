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Політика безпеки

Політика безпеки - частина загальної політики.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "політика безпеки". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Безпорадний Захід та безкомпромісна РФ? Мюнхенська доповідь і загроза війни

Безпорадний Захід та безкомпромісна РФ? Мюнхенська доповідь і загроза війни 14.02.2022

За лічені дні до відкриття Мюнхенської конференції з безпеки, на яку не приїде делегація РФ, організатори представили щорічну доповідь. Про найголовніше в ній - у DW.
Німеччина ветувала постачання озброєнь Україні? Що відомо на цей час

Німеччина ветувала постачання озброєнь Україні? Що відомо на цей час 15.12.2021

За інформацією газети Bild, в останні місяці правління Анґели Меркель Берлін заблокував закупівлю Києвом озброєнь через механізми НАТО. DW спробувала розібратися в ситуації.

Стратегічний компас ЄС: від морських дронів до діалогу з Україною

Стратегічний компас ЄС: від морських дронів до діалогу з Україною 17.11.2021

Євросоюз хоче грати більш помітну роль у питаннях глобальної політики безпеки. Для цього він розробляє "Стратегічний компас", проєкт якого представили в Брюсселі. DW - про новий документ.
Коментар: Після розлучення з НАТО Путін підніме градус напруженості

Коментар: Після "розлучення" з НАТО Путін підніме градус напруженості 21.10.2021

Москва використовує закриття місії при НАТО, щоб підняти рівень напруженості й ще більше розколоти Захід, пише Костянтин Еггерт.
Коментар: НАТО вже давно лежить у комі

Коментар: НАТО вже давно лежить у комі 05.12.2019

Еммануель Макрон каже, що задоволений поштовхом, який він зробив для початку стратегічних дебатів про подальшу долю НАТО. Якщо військовий альянс хоче зберегтися, він має нарешті стати політичним, вважає Барбара Везель.
Авіабаза США у Німеччині: делікатне питання дронів

Авіабаза США у Німеччині: делікатне питання дронів 05.04.2019

Авіабаза Рамштайн у Німеччині має стратегічне значення для США, у тому числі у використанні військових безпілотних літаків. Опозиція у Бундестагу закликає уряд прискіпливіше ставитися до цієї бази.
НАТО виповнюється 70: ювілей на тлі передчуття кризи

НАТО виповнюється 70: ювілей на тлі передчуття кризи 03.04.2019

4 квітня 1949 року 12 європейських держав та США утворили блок НАТО. Чинний президент США висловлює сумніви в подальших перспективах одного із найуспішніших альянсів в історії. З чим треба рахуватися НАТО завтра?
Коментар: 70 років НАТО - на пенсію ще зарано

Коментар: 70 років НАТО - на пенсію ще зарано 03.04.2019

Після завершення "холодної війни" багато хто більше не бачив у НАТО сенсу. Альянс це пережив і нині знову є оплотом на противагу Росії. Через це потреба в НАТО існуватиме й надалі, вважає Бернд Ріґерт.
Єврокомісар Еттінґер вимагає протидії посиленню впливу Китаю в ЄС

Єврокомісар Еттінґер вимагає протидії посиленню впливу Китаю в ЄС 24.03.2019

Потрібно протидіяти потраплянню під китайський контроль ключових елементів європейської інфраструктури, вважає єврокомісар Ґюнтер Еттінґер. На його думку, потрібно розробити пакет відповідних заходів.
Для чого три країни НАТО створили військову штаб-квартиру в Латвії

Для чого три країни НАТО створили військову штаб-квартиру в Латвії 12.03.2019

Данія, Латвія та Естонія відкрили нову штаб-квартиру для багатонаціональних військ в Адажі під Ригою. Ці країни хотіли би у майбутньому включити цей підрозділ у структуру НАТО.
Мюнхенська конференція з безпеки: уламки світового ладу на тлі суперництва США, Китаю й РФ

Мюнхенська конференція з безпеки: уламки світового ладу на тлі суперництва США, Китаю й РФ 11.02.2019

Світовий порядок розпадається. Занепокоєні європейці задаються питанням: "Хто може зібрати його докупи?" Це головна тема цьогорічної Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 15-17 лютого.
Меркель задоволена прогресом у співпраці ЄС в оборонній сфері

Меркель задоволена прогресом у співпраці ЄС в оборонній сфері 12.05.2018

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель відзначила посилення співпраці в рамках ЄС в оборонній сфері. Однак у найближчому майбутньому спільної європейської армії поки не буде, наголосила вона.
Cвіт перебуває на межі прірви? Звіт Мюнхенської конференції з безпеки

Cвіт перебуває на межі прірви? Звіт Мюнхенської конференції з безпеки 16.02.2018

Міжнародний порядок руйнується, а загроза серйозних конфліктів зростає. Таким бачать міжнародне становище організатори Мюнхенської конференції з безпеки в доповіді, яку оприлюднили з нагоди відкриття цьогорічного форуму.
Коментар: Маленький крок у напрямку армії ЄС

Коментар: Маленький крок у напрямку армії ЄС 14.11.2017

Історичний прорив чи лише чергова спроба? ЄС хоче координувати програми озброєння країн, які входять до його складу. Кінцева мета - створення європейської армії. Коментує оглядач DW у Брюсселі Бернд Ріґерт.

Чого найбільше бояться німці? (08.09.2017) 08.09.2017

У рік виборів до Бундестагу які страхи найбільше непокоять німців? І чи використовують ці страхи партії у передвиборчих кампаніях?

Вісім фактів про Мюнхенську конференцію з безпеки

Вісім фактів про Мюнхенську конференцію з безпеки 17.02.2017

Хоча Мюнхен і є столицею Баварії, але у календарі світових політичних подій місто якоїсь особливої ролі майже не відіграє. Щорічним винятком є лише лютий. 8 запитань і відповідей щодо Мюнхенської конференції з безпеки.
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