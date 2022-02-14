Політика безпеки

Коментар: 70 років НАТО - на пенсію ще зарано

Після завершення "холодної війни" багато хто більше не бачив у НАТО сенсу. Альянс це пережив і нині знову є оплотом на противагу Росії. Через це потреба в НАТО існуватиме й надалі, вважає Бернд Ріґерт.