 Польща скасувала свою участь у зустрічі Вишеградської четвірки в Ізраїлі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2019

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Новини

Польща скасувала свою участь у зустрічі Вишеградської четвірки в Ізраїлі

Польська делегація не відвідає зустріч Вишеградської четвірки в Ізраїлі, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Польська делегація не відвідає зустріч глав держав та урядів Вишеградської четвірки в Ізраїлі, яка має відбутися 19 лютого в Єрусалимі. Про це в понеділок, 18 лютого, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Напередодні стало відомо про відмову Моравецького від участі в зустрічі, проте планувалося, що польська делегація все ж прибуде до Єрусалима.

Остаточній відмові передували останні заяви виконувача обов'язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца про те, що багато поляків "співпрацювали з нацистами" та "всмоктали антисемітизм з молоком матері". Моравецький назвав ці висловлювання "неприйнятними" та "нацистськими".

Відносини між Ізраїлем та Польщею загострилися минулого тижня через заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, зроблену ним у Варшаві під час міжнародної конференції, присвяченій питанням Близького Сходу, що відбулась 13-14 лютого. За даними ізраїльського видання Haaretz, тоді Нетаньяху прокоментував ухвалений у Польщі закон, що передбачає кримінальне переслідування за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

Хибно витлумачена заява

"Поляки співпрацювали з нацистами, і я не знаю жодного, хто був засуджений за подібне твердження", - заявив ізраїльський прем'єр, слова якого наводить агенція dpa. Ізраїльська газета Jerusalem Post навела висловлювання прем'єр-міністра Нетаньяху непрямою мовою. Вжите газетярами словосполучення натякало на причетність всього польського народу до злочинів нацистів.

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Пізніше публікацію виправили, а прес-служба Нетаньяху опублікувала заяву, що його слова були неправильно витлумачені. Нетаньяху мав на увазі "окремих поляків, а не польський народ і не польську державу", наголошували в прес-службі ізраїльського прем'єра.

Незважаючи на це, 15 лютого МЗС Польщі викликало посла Ізраїлю в Варшаві, а пізніше в польському уряді повідомили, що не задоволені поясненнями ізраїльської сторони щодо хибного цитування слів Нетаньяху, нагадує інформагенція AP.

Суперечливий закон

Ухвалені в січні 2018 року поправки в польському законі про Інститут національної пам'яті призвели до бурхливої ​​дипломатичної дискусії між Ізраїлем і Варшавою. Правляча в Польщі націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка ініціювала ухвалення закону, розцінює будь-які висловлювання про те, що польський народ або польська держава були причетні до злочинів, скоєних нацистською Німеччиною, "фальсифікацією історії".

В Ізраїлі, своєю чергою, вважають, що нова норма сприятиме запереченню ролі Польщі в злочинах проти євреїв. В історії Другої світової війни можна знайти як приклади участі поляків у знищенні польських євреїв, так і інші приклади, коли громадяни Польщі рятували своїх єврейських сусідів, а нерідко і ціною власного життя, нагадує агенція Reuters.

 

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