 Польща починає поступове послаблення обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2020

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Новини

Польща починає поступове послаблення обмежень

З 20 квітня полякам дозволять відвідувати парки та ліси, також збільшать кількість людей, які можуть одночасно перебувати у приміщенні магазину чи церкви.

Обмежувальні заходи вплинули і на релігійне життя в Польщі (на фото: священник у кареті в Закопане, 10 квітня)

Обмежувальні заходи вплинули і на релігійне життя в Польщі (на фото: священник у кареті в Закопане, 10 квітня)

Польща робить перший крок до послаблення обмежень, запроваджених через поширення коронавірусу в країні. Зокрема, з 20 березня жителям країни знову дозволять відвідувати ліси та парки, також збільшено кількість людей, які можуть одночасно перебувати у приміщенні магазину чи церкви. Про це у четвер, 16 квітня, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький під час пресконференції.

За його словами, дозвіл на відвідування лісів і парків сприятиме "покращенню психологічного комфорту", але не має сприйматися як запрошення до безконтрольного відпочинку, повідомляє агентство новин dpa.

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За словами міністра охорони здоров'я країни Лукаша Шумовського, подальші кроки, спрямовані на послаблення обмежень, можуть бути ухвалені у найближчі тижні. Темпи зняття обмежень залежатимуть від уповільнення поширення пандемії.

Згідно з урядовими планами, наступним етапом має стати відкриття готелів, музеїв, художніх галерей та бібліотек. У вихідні дні можуть дозволити роботу магазинів товарів для дому. Третім етапом має стати відновлення роботи, з певними обмеженнями, ресторанів і магазинів в торговельних центрах.

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Інші численні обмеження в Польщі, як-от закриті школи, кінотеатри і театри, поки залишаються в силі. В громадських місцях жителі країни зобов'язані дотримуватися дистанції не менше двох метрів, а також носити маски.

Через чинні обмеження, що, ймовірно, діятимуть і в травні, у Польщі зберігається невизначеність стосовно проведення президентських виборів, які мають відбутися 10 травня. Як повідомлялося, парламент Польщі 6 квітня підтримав пропозицію партії влади "Право і справедливість" (ПіС) провести голосування поштою. Але згодом члени правлячої коаліції звернулися до опозиції з пропозицією підтримати подовження на два роки терміну повноважень чинного президента Анджея Дуди.

Станом на 16 квітня у Польщі підтверджено 7918 випадків захворювання новим коронавірусом, 314 осіб померли.

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