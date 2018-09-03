Польські ліві сподіваються на мера-гея

На зустрічах з прихильниками він поводиться бадьоро, динамічно та демонструє впевненість у своїй перемозі. Вже кілька місяців Роберт Бедронь - перший відкритий гей на посаді мера в Польщі - агітує за свою нову партію, яку він планує створити в лютому 2019 року. На "Мозковий шторм з Бедронем" приходять сотні, іноді тисячі людей.

Його гасла звучать як класична ліва програма. Він хоче зменшити прірву між багатими й бідними, лібералізувати жорсткий польський закон про аборти, збільшити кількість місць у дитячих садках та покращити державну систему охорони здоров'я. Але особиста харизма Бедроня є важливішою за те, що він говорить. Він поводиться вільно та не говорить так пишномовно, як традиційні політики. Але передусім Бедроня робить автентичним та переконливим його біографія.

Гей у католицькій країні

Бедронь народився в ультраконсервативної південної Польщі. Через свою гомосексуальність у юності він почувався ізгоєм. Він так страждав, що навіть думав вкоротити собі життя. Згодом, як політик, він виступав за права гомосексуалів. У 2001 році він започаткував "Кампанію проти гомофобії", яку дуже неоднозначно сприйняли в консервативній Польщі. У 2011 році він став першим відкритим геєм-депутатом у Польщі.

Бедронь виступає на марші за права людини та рівність у столиці Молдови Кишиневі

Бедронь - польський патріот, тому він хоче оформити шлюб зі своїм партнером, з яким він разом уже багато років, тільки в Польщі. "Я поляк, я плачу податки і служу своїй країні багато років, тож очікую, що держава ставитиметься до мене так саме, як і до інших", - каже 42-річний чоловік, який сподівається на те, що колись в Польщі узаконять одностатеві шлюби. Одружитися пара хоче в Слупську, мером якого з 2014 року є Бедронь.

Політик-одинак

У листопаді 2018 року його термін на посаді голови цього північнопольського міста з населенням у 93 тисячі жителів спливає, і Бердронь не буде боротися за переобрання, оскільки хоче повернутися до великої політики. Утім, якщо він змінить свою думку, то, як свідчать результати опитувань, 60 відсотків жителів Слупська проголосують знову за нього. Не в останню чергу через те, що колись обтяжене боргами місто наприкінці доби Бедроня вийшло з боргової ями, бюджет почав демонструвати профіцит.

Для націонал-консерваторів "самотній вовк" Бедронь - як шпичка в оці. Але й у ліволіберальному таборі в нього немає політичних друзів. Бедронь може забрати частину виборців у ліберальної "Громадянської коаліції", яка складається з "Громадянської платформи" та партії "Сучасна", тому що відкрито говорить про вибухове питання лібералізації закону про аборти. "Громадянська коаліція" не наважується на це, бо боїться відлякати своїх консервативних прихильників-центристів.

Польський "Макрон"

Партія "Право і справедливість" (ПіС), яка править у Польщі з 2015 року, вже роками опікується багатьма соціальними питаннями, які традиційно належали до програми лівих. Їхній флагманський проект - фінансова допомога на дітей - неможливо порівняти з жодним іншим соціальним проектом у новітній історії Польщі. Але громадяни, які виступають за соціальні проекти, але проти націонал-консервативного курсу ПіС, відчувають, що їх не представляє жодна з партій. А отже, вони можуть бути ідеальною цільовою групою для майбутньої партії Бедроня.

Журналісти та оглядачі порівнюють польського політика з президентом Франції Еммануелем Макроном. Завдяки своїй харизмі він запроваджує в Польщі новий політичний стиль. Істеблішмент має всі підстави побоюватися, що Бедронь може перетрусити польський партійний ландшафт. У мас-медіа також подейкують, що він міг би об'єднатися з партією Макрона під час кампанії перед вибами до Європарламенту, що відбудуться в травні 2019 року, та згодом створити в ньому спільний блок.

Європейські вибори як тест

Після виборів до Європарламенту, які стануть першим тестом для нової партії Бедроня, восени 2019 року відбудуться ще важливіші для нього парламентські вибори в Польщі. В інтерв'ю польському таблоїду Super Express "польський Макрон" впевнено відповів на питання, чи хотів би він очолити уряд: "Я йду в політику, щоб змінити Польщу, і лише прем'єр-міністр має реальний вплив на дійсність".

Згідно з результатами проведеного влітку соціологічного опитування, Бедронь у 2020 році має шанс посісти на президентських виборах в Польщі третє місце - вслід за чинним президентом Анджеєм Дудою та президентом Європейської Ради Дональдом Туском, якого вважають головним опозиційним кандидатом. Бедронь не заперечує припущень щодо його президентских амбіцій.