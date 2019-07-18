 Подвійне громадянство: різні країни, різні закони | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Подвійне громадянство: різні країни, різні закони

Народився в країні - автоматично отримуєш її громадянство? Не завжди. Переїхав в іншу країну - маєш два паспорти? Теж не завжди. DW - про деякі особливості законів про громадянство в різних країнах.

verschiedene Reisepässe Reisepass (picture-alliance/KEYSTONE/G. Bally)

Громадянам ЄС дозволено мати подвійне громадянство

Є держави, які не бажають втрачати своїх громадян. Наприклад, Іран. Згідно з цивільним кодексом цієї країни, відмовитися від іранського громадянствапрактично неможливо. І його отримання в багатьох випадках не залежить від волі людини: будь-хто, у кого батько - іранський громадянин, автоматично теж вважається громадянином цієї країни. І не важливо, де народився і де проживає ця людина - в Ірані чи за його межами.

Окремим параграфом у кодексі прописані правила для жінок - їм відмовитися від громадянства Ірану ще важче, бо жінка повинна мати таке ж саме громадянство, як і її чоловік. І якщо іранець, який проживає в Німеччині, отримує громадянство ФРН, йому майже в усіх випадках залишають й іранське. За даними Федерального статистичного відомства ФРН, у 2018 році 3080 іранців отримали німецьке громадянство, при цьому жодному з них не довелося здавати іранський паспорт.

Але Іран - далеко не єдина держава, яка перешкоджає виходу зі свого громадянства. Таких країн близько 40. Серед них і ті, від котрих подібного, здавалося б, очікувати не слід, наприклад, Аргентина. У 2018 році всі 155 аргентинців, які отримали громадянство ФРН, також зберегли свої аргентинські паспорти. Серед інших держав, що відрізняються найсуворішими правилами щодо прийняття та відмови від громадянства, - Афганістан, Еритрея, Нігерія і Сирія.

Походження або місце народження

Існують два базових принципи, що визначають право на отримання громадянства. У США, наприклад, діє територіальний принцип, відомий як Jus soli (лат. - "право землі"): всі діти, що народилися на території цієї держави, мають право на отримання американського громадянства. Іншого принципу дотримуються Німеччина й Китай. Обидві держави діють на основі Jus sanguinis (лат. - "право крові"), що враховує походження дитини: громадянство ФРН отримує не той, хто народився на території однієї з 16 федеральних земель, а той, у кого хоча б один з батьків має німецьке громадянство. Але у ФРН до того ж існує процедура натуралізації- іноземні громадяни можуть отримати німецьке підданство. Також дозволено - з обмеженнями - подвійне громадянство. А ось у Китаї людині без китайських корінь вкрай важко було б отримати громадянство, та й подвійне громадянство в КНР законодавчо заборонено.

Громадянство ФРН отримує той, у кого хоча б один з батьків має німецький паспорт

Громадянство ФРН отримує той, у кого хоча б один з батьків має німецький паспорт

Якщо громадянство ФРН хоче отримати громадянин України, який відповідає критеріям, що дозволяє почати процедуру натуралізації, він повинен перед цим, як правило, відмовитися від українського громадянства. Спочатку претендент на німецьке громадянство має отримати в німецькому відомстві у справах іноземних громадян позитивне рішення щодо гарантії надання йому громадянства ФРН. На підставі цієї довідки розпочинається процедура виходу з українського громадянства. При виході з українського громадянства претендент зобов'язаний здати український паспорт в дипломатичне представництво своєї країни в Німеччині, зазначили DW в пресслужбі міської адміністрації Бонна. Також було зауважено, що лише в поодиноких екстраординарних випадках можливе збереження подвійного громадянства.

Європейський паспортний рай

З 2007 року Німеччина дозволяє громадянам ЄС, а також Швейцарії, отримати німецьке громадянство та водночас зберегти колишнє. Інші європейські держави узаконили подвійне європейське громадянство - або в повному обсязі, або з обмеженнями. Як випливає з перепису населення 2011 року, в Німеччині проживають майже 4,3 мільйона людей, що мають крім німецького ще одне громадянство. Такі цифри надають  регіональні відділи з реєстрації громадян. Але багато людей не повідомляють про своє друге громадянство, тому ця статистика може бути неточною.

Вибір між двома громадянствами

До 2014 року діти батьків-іноземців, що народилися і виросли у ФРН, протягом п'яти років після досягнення повноліття повинні були вибрати або громадянство своїх батьків або країни проживання. З кінця 2014 року молодим людям, які після досягнення 21-річного віку прожили в ФРН мінімум вісім років або впродовж шести років відвідували німецьку школу, скасували необхідність вибирати громадянство. Немає її тепер і для тих, хто закінчив у Німеччині школу або отримав професійну освіту. В усіх таких випадках дозволено збереження двох громадянств.

Подвійне громадянство в Європі

Ізраїльсько-палестинські особливості

Складні відносини між Ізраїлем і Палестинською національною автономією породили чимало специфічних особливостей, що стосуються громадянства. Одна з них торкається і Німеччини. Так, палестинцям, що отримали громадянство ФРН і одночасно перебувають  у палестинському реєстрі осіб або мають палестинський ідентифікаційний номер (ID), в'їзд до Ізраїлю заборонено. В'їзд на Західний берег річки Йордан є доступним для палестинців з німецьким громадянством лише через територію Йорданії. Тим часом всі інші громадяни ФРН можуть в'їжджати до Ізраїлю без віз.

У самому Ізраїлі діє ще одне незвичне правило, що стосується громадянства. У 1950 році, через два роки після створення ізраїльської держави, було прийнято рішення про те, що де б не жили євреї, всі вони мають право емігрувати до Ізраїлю і отримати ізраїльське громадянство. Цей закон і сьогодні дає можливість тим євреям, хто зазнає переслідувань, в якій би країні це не відбувалося, стати громадянином Ізраїлю і жити в безпеці. Останнім часом на тлі зростання кількості антисемітських інцидентів у Франції багато французьких євреїв скористалися такою можливістю.

Дивитись відео 11:41

Два паспорти мої: чим живуть молдавани на кордоні з Румунією?

DW.COM

ЗМІ: Шість з десяти натуралізованих громадян ФРН залишають старий паспорт

У Німеччині законодавство спрямоване на те, щоб уникати подвійного громадянства. Утім, згідно з даними статистичного відомства, все більше людей у країні мають два паспорти. (10.08.2018)  

Клімкін: За подвійне громадянство карати не будуть

Павло Клімкін наголосив, що покарання за подвійне громадянство українськими законами не передбачено, але людина з подвійним громадянством не може бути держслужбовцем. (13.10.2018)  

Громадянство в Україні: депутатам - подвійне, олігархам - потрійне

Подвійне громадянство в Україні поза законом. Це однак, схоже, не стосується заможних українців, які купують собі іноземні паспорти за гроші. (21.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Два паспорти мої: чим живуть молдавани на кордоні з Румунією?  

Також за темою

Karikatur von Sergey Elkin Russland Ukraine Passvergabe

Очима карикатуриста: Битва паспортів Путіна та Зеленського - хто переможе? 18.07.2019

Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства РФ для жителів Донбасу. Зеленський у відповідь хоче полегшити видачу українських паспортів тим, чиї права порушуються. От як таке протистояння бачить Сергій Йолкін.

Deutscher Reisepass

Джихадистів з подвійним громадянством позбавлятимуть паспорта ФРН 27.06.2019

Бундестаг ухвалив законопроєкт про можливість позбавлення джихадистів з подвійним громадянством німецького паспорта. Тепер втратити паспорт ФРН можна і за надання неправдивих даних для оформлення громадянства.

Russian President Putin speaks during annual news conference in Moscow

Путін заговорив про спільне громадянство України та Росії 29.04.2019

Президент Росії вирішив, що із Володимиром Зеленським можна домовитися, та не виключає, що незабаром дві країни матимуть спільне громадянство.

Реклама

Докладно

verschiedene Reisepässe Reisepass (picture-alliance/KEYSTONE/G. Bally)

Подвійне громадянство: різні країни, різні закони

DW - про деякі особливості отримання нового громадянства та збереження колишнього в різних країнах  

Австрієць Торстен Пуаль має зробити Укрексімбанк прозорішим. Утім, щодо прозорості самого іноземного менеджера виникають запитання

Нерозкриті таємниці австрійського менеджера "Укрексімбанку"

Прозорість українських держбанків мають забезпечувати іноземні менеджери. Утім, у них самх бувають скелети у шафі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  