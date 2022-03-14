Податки – обов'язкові збори з населення, підприємств, організації і т. ін., які встановлюються державою.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "податки". Податки - обов'язкові збори з населення, підприємств, організації і т. ін., які встановлюються державою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.