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Податки

Податки – обов'язкові збори з населення, підприємств, організації і т. ін., які встановлюються державою.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "податки". Податки - обов'язкові збори з населення, підприємств, організації і т. ін., які встановлюються державою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Уряд України напрацьовує нову податкову модель на час війни і післявоєнний стан

Уряд України напрацьовує нову податкову модель на час війни і післявоєнний стан 14.03.2022

Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити нову податкову модель на час війни і післявоєнний період. Деталі пообіцяв за день-два.
У компанії Метінвест Ахметова заявили про обшуки

У компанії "Метінвест" Ахметова заявили про обшуки 01.02.2022

На підприємствах "Метінвесту" Ріната Ахметова в Кривому Розі обшуки, які нібито пов'язані з податковими порушеннями компанії.
Суд заблокував рахунки найбільшого меткомбінату України: деталі справи

Суд заблокував рахунки найбільшого меткомбінату України: деталі справи 06.01.2022

Керівництво "АрселорМіттал Кривий Ріг" скаржиться на паралізовану правоохоронцями роботу та неможливість платити зарплати. У генпрокурора пояснюють, що заморозили рахунки через ухилення від сплати податків.
Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео)

Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео) 30.12.2021

У 2022 році в Україні набуває чинності ціла низка нових законів та правил: від податків на нерухомість до нового етапу медичної реформи.

Зарплати, податки, заборони й оборона: що новий 2022 рік готує українцям? (29.12.2021) 29.12.2021

"Мінімалка" ростиме, а з нею і податки. Антибіотики без рецепта не купити, у пластиковий пакет продукти не скласти. У 2022 році заплановано чимало змін, що торкнуться кожного. Детальніше - в огляді DW.
Уряд України дозволив не використовувати касові апарати в селах

Уряд України дозволив не використовувати касові апарати в селах 24.12.2021

Українським підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю у сільській місцевості, уряд дозволив не використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Втім, є дві умови.

Зеленський підписав антиахметівський закон

Зеленський підписав "антиахметівський" закон 19.12.2021

Підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон серед іншого передбачає підвищення обсягу ренти на видобуток залізної руди. У парламенті очікують поповнення бюджету від податку на 3,5 мільярда гривень.
Верховна Рада до 2024 року знизила ПДВ для квитків на спортивні заходи

Верховна Рада до 2024 року знизила ПДВ для квитків на спортивні заходи 17.12.2021

Спортивні квитки мають подешевшати: ПДВ для них депутати знизили з 20 до 7 відсотків. До того ж від оподаткування звільнили "тисячу Зеленського" для вакцинованих.
Рада зменшила податки для IT-галузі

Рада зменшила податки для IT-галузі 14.12.2021

Закон запроваджує пільги для учасників ініціативи "Дія City" на 25 років. Розробники програмного забезпечення платитимуть менше податків, але мають легалізувати зайнятість.

У Раді зареєстрували 24 постанови про скасування антиахметівського закону

У Раді зареєстрували 24 постанови про скасування "антиахметівського" закону 03.12.2021

Верховна Рада планує розглянути постанови про скасування закону, яким запроваджене податкове зобов'язання для власників земельних паїв та підвищено ренту на видобуток залізної руди.
Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків

Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків 02.12.2021

Про те, якими є наймасштабніші схеми ухилення від сплати податків та чому український бізнес переходить у тінь, читайте в інтерв'ю DW зі старшим економістом CASE Україна Володимиром Дубровським.
10 мільярдів у бюджет: Рада ухвалила нове податкове зобов'язання для селян

10 мільярдів у бюджет: Рада ухвалила нове податкове зобов'язання для селян 30.11.2021

Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, якими для власників сільськогосподарських паїв передбачений новий вид податкового зобов'язання. Селяни платитимуть незалежно від того, чи вдалося їм виростити врожай.

Верховна Рада України подвоїла штрафи за ухиляння від податків

Верховна Рада України подвоїла штрафи за ухиляння від податків 17.11.2021

Штраф за умисне ухиляння від податків може досягати 255 тисяч гривень. Але уникнути відповідальності можна, якщо вчасно сплатити заборгованість та пеню.
Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска

Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска 11.11.2021

Ілон Маск здійснив експеримент у Twitter. Не влада, а його фоловери мають вирішувати, яку суму податків має сплачувати найбагатша людина світу. Все ж, може тут є і прихований умисел?

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (09.11.2021) 09.11.2021

На Кліматичному форумі СОР26 Україна представила свій внесок у боротьбу зі зміною клімату. Йдеться, зокрема, про скорочення викидів СО2. Наскільки амбітні кліматичні цілі України та як планують їх досягати?

Що робить Європа, щоб перекрити кисень офшорам?

Що робить Європа, щоб перекрити кисень офшорам? 07.10.2021

Раз на кілька років світ сколихують викриття про сумнівні операції мільярдерів і можновладців за допомогою офшорних компаній. Чи роблять щось в країнах ЄС, щоби досягти більшої прозорості у фінансовій сфері?
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