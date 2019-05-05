 Погроза Трампа про підвищення митних тарифів обвалила китайські біржі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2019

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Новини

Погроза Трампа про підвищення митних тарифів обвалила китайські біржі

Китайські фондові індекси обвалилися після заяви американського президента Дональда Трампа про підвищення митних тарифів на деякі групи товарів з Китаю.

Ще на початку квітня під час зустрічі з Лю Хе в Білому домі Трамп запевняв, що переговори з Китаєм просуваються добре

Ще на початку квітня під час зустрічі з Лю Хе в Білому домі Трамп запевняв, що переговори з Китаєм просуваються добре

Основні фондові індекси Китаю в понеділок, 6 травня, обвалилися більш ніж на п'ять відсотків після заяви президента США Дональда Трампа, який напередодні анонсував у своєму мікроблозі Twitter підвищення ввізного мита на деякі групи китайських товарів. Американський президент, зокрема, попередив, що з 10 травня ставка ввізного мита на товари з КНР річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів США зросте з 10 до 25 відсотків.

Індекс шанхайської фондової біржі (Shanghai Composite) знизився на 6,5 відсотка порівняно з попереднім торговельним днем, шеньчженської - на 7,2 відсотка, а гонконгської - на 3,3 відсотка, повідомляє агентство AP. На 0,9 відсотка впав також курс китайського юаня до долара США, проте згодом він дещо відновився.

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Як повідомило 5 травня  американське видання Wall Street Journal, Китай розглядає можливість скасування американсько-китайських торговельних переговорів, запланованих на середу, 8 травня, у Вашингтоні. За даними джерел видання, китайська влада була здивована заявою президента СШАпро підвищення мит, тож у КНР розглядають можливість скасування візиту віце-прем'єра Лю Хе до Вашингтона. "Китай не повинен вести переговори з приставленим до голови дулом пістолета", - зазначило джерело.

Згодом гонконгське видання South China Morning Post 6 травня повідомило, що візит Лю Хе до США може все ж таки відбутися, але буде скорочений. 

Свою заяву про підвищення мит Трамп пояснив "занадто повільними" переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу. При цьому раніше він неодноразово заявляв, що переговори просуваються успішно.

Нагадаємо, президент США не раз нарікав через високий торговельний дефіцит у торгівлі з Китаєм та погрожував вжити всіх можливих засобів, щоб подолати його.

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