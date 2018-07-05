Платний безвіз: як працюватиме нова система контролю в'їзду до ЄС

Останнім часом Євросоюз докладає дедалі більших зусиль для того, аби краще контролювати свої кордони. До цього його підштовхнула не лише криза біженців, але також і транскордонна злочинність, і поїздки громадян ЄС на війну в Сирію.

Одним з кроків посилення кордонів є Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS), пропозицію створити яку Єврокомісія внесла ще у листопаді 2016 року. У процесі переговорів між різними інституціями ЄС текст акта суттєво змінювався. Лише 5 липня Європарламент схвалив його 494 голосами "за". 115 депутатів проголосували "проти". Остаточно документ має затвердити Рада ЄС.

Що таке ETIAS?

Після остаточного прийняття ETIAS планують запустити з 2021 року. Її дія поширюватиметься на громадян держав, які користуються безвізовим режимом Євросоюзу. Згідно з переліком на сайті Єврокомісії, зараз 59 таких країн, а також кілька територій. Українці з біометричними паспортами отримали змогу їздити до ЄС без віз у червні 2017 року - лише після того, як Брюссель запровадив механізм призупинення візової лібералізації. Його ідея - якщо безвізовим режимом масово зловживають, то тимчасово візи повертатимуться.

Натомість ETIAS, як наполягають у Брюсселі, не можна порівнювати з візовим режимом. Адже нікому не потрібно буде йти у консульство, стояти в черзі, чекати на видачу візи. ETIAS - це електронна система, у якій перед подорожжю треба буде зареєструватися, внести свої дані, сплатити збір. Лише отримавши авторизацію, людині можна збиратися в дорогу. Подібні системи діють у деяких інших країнах - ESTA у США, eTA у Канаді.

Деякі положення цієї ініціативи змінювалися в процесі консультацій. Так, якщо раніше збір хотіли запровадити у розмірі п'яти євро, тепер ідеться про сім євро. Їх, однак, не платитимуть молодші за 18 та старші за 70 років люди. Спершу дію авторизації, чи дозволу планували встановити на рівні п'яти років, тепер же буде три роки.

Які дані доведеться повідомляти?

Єврокомісія обіцяє, що подання заявки на відповідному сайті чи в мобільному додатку потребуватиме не більше 10 хвилин. І якщо людина самостійно не в змозі заповнити заявку, за неї це може зробити інша особа, включно і на комерційній основі.

Згідно з останнім проектом законодавчого акта про створення ETIAS, заявнику треба буде надати інформацію про свою особу, паспорт, місце проживання, рівень освіти та рід занять, контактні дані, першу країну Шенгенської зони, куди людина хоче поїхати. Також треба буде відповісти на низку запитань - про наявність судимості, перебування у визначених зонах конфлікту чи війни, вислання з території країни ЄС чи третіх країн - усе це впродовж останніх десяти років (якщо це стосується судимості за тероризм, то 20 років).

На відміну від візи, під час подання заявки не потрібно буде пояснювати, чим людина забезпечить своє перебування у ЄС. Не знадобиться вказувати і місце роботи.

Перевірка заявки

Перший етап обробки заявки буде цілковито автоматичний. Система зіставлятиме внесену інформацію з низкою баз даних, а саме, з Шенгенською та візовою інформаційними системами, системою "В'їзд-виїзд", базами Інтерполу та Європолу, а також власним списком ETIAS, до якого вноситимуть осіб, "підозрюваних у вчиненні чи участі у терористичних правопорушеннях чи інших серйозних злочинах", або ж тих, щодо кого є вагомі підстави очікувати скоєння таких дій. Якщо жодних збігів не виявлено, тоді надаватиметься дозвіл - без жодного людського втручання. В Єврокомісії обіцяють, що у більшості випадків це займатиме кілька хвилин.

У разі ж наявності збігів з базами даних відмова ще не видається. Натомість справа передається на розгляд співробітнику ETIAS. І він вирішуватиме: надавати дозвіл чи запитати додаткову інформацію у заявника, а чи видати відмову.

Згідно з проектом, відмовити заявнику в авторизації можуть в разі, якщо він несе ризик для безпеки, ризики нелегальної імміграції чи поширення епідемічних хвороб або ж використовує документ, позначений у базах даних як утрачений, вкрадений чи недійсний. У такому разі людина отримує електронного листа, де наводяться підстави відмови. В цьому теж полягає відмінність від візової системи, коли консульства не зобов'язані пояснювати причини невидачі візи. В ETIAS на відмову можна буде подати апеляцію.

Кількість відмов

Авторизація ETIAS є дозволом лише на подорож до ЄС - її повинні будуть перевіряти перевізники ще перед посадкою. Як і зараз, рішення про дозвіл на в'їзд буде ухвалювати прикордонник. І він на паспортному контролі буде запитувати про мету поїздки, де і за які кошти людина перебуватиме, зворотні квитки. У Єврокомісії наголошують, що ETIAS дозволить не лише запобігти нелегальній міграції та полегшити роботу прикордонної служби, адже в ЄС не мають інформації про тих людей, які збираються приїхати з країн, для яких діє безвіз. Ця система також має зберегти час тим, хто подорожує, адже прикордонник знатиме, що людина з авторизацією пройшла певну перевірку.

У Єврокомісії підрахували, що у понад 95 відсотків випадків буде видаватися автоматичний дозвіл. З решти більшість отримуватиме авторизацію після короткої перевірки. Таким чином, на розгляд національних органів ETIAS буде передаватися один-два відсотки випадків, обіцяють в Єврокомісії. У надзвичайних випадках заявника можуть запросити і на співбесіду. Їхня кількість, щоправда, не повинна перевищувати 0,1 відсотка.