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Пластикові пакети

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пластикові пакети".

Пластикові пакети використовуються для транспортування товарів та сміття. Використані пластикові пакети часто неконтрольовано потрапляють у довкілля. Через те, що їхній термін розкладання сягає сотень років, вони представляють серйозну загрозу для навколишнього середовища. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні встановили мінімальну ціну на пластикові пакети

В Україні встановили мінімальну ціну на пластикові пакети 01.02.2022

З 1 лютого мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети для пакування та транспортування товарів становитимуть від двох до трьох гривень.
Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео)

Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео) 30.12.2021

У 2022 році в Україні набуває чинності ціла низка нових законів та правил: від податків на нерухомість до нового етапу медичної реформи.

Зарплати, податки, заборони й оборона: що новий 2022 рік готує українцям? (29.12.2021) 29.12.2021

"Мінімалка" ростиме, а з нею і податки. Антибіотики без рецепта не купити, у пластиковий пакет продукти не скласти. У 2022 році заплановано чимало змін, що торкнуться кожного. Детальніше - в огляді DW.
Заборона пластикових пакетів в Україні - на закупи з власною тарою? (відео)

Заборона пластикових пакетів в Україні - на закупи з власною тарою? (відео) 10.12.2021

Деякі види звичних для більшості українських покупців безкоштовних поліетиленових пакетів з 10 грудня мають зникнути із закладів торгівлі. Чи доведеться тепер ходити до супермаркету та на базар з власною тарою?
В Україні почала діяти заборона на безкоштовні пластикові пакети

В Україні почала діяти заборона на безкоштовні пластикові пакети 10.12.2021

З 10 грудня в українських магазинах одноразові пластикові пакети забороняють розповсюджувати безкоштовно - вони мають коштувати до трьох гривень. Українська влада таким рішенням планує зменшити пластикові відходи.
Заборона пластикових пакетів в Україні: а що замість них (відео)

Заборона пластикових пакетів в Україні: а що замість них (відео) 10.12.2021

В Україні зробили перший крок до заборони пластикових пакетів. 10 грудня набуває чинності закон з обмеження використання поліетиленових кульків. Що це означає для продавців та покупців - дивіться у репортажі DW.
Заборона пластикових пакетів в Україні: що змусить українців відмовитися від кульків (09.12.2021)

Заборона пластикових пакетів в Україні: що змусить українців відмовитися від кульків (09.12.2021) 09.12.2021

В Україні зробили перший крок до заборони пластикових пакетів. 10 грудня набуває чинності закон з обмеження використання поліетиленових кульків. Що це означає для продавців та покупців - дивіться у репортажі DW.
В Україні з 10 грудня заборонять використання безкоштовних пластикових пакетів

В Україні з 10 грудня заборонять використання безкоштовних пластикових пакетів 30.11.2021

З 10 грудня в українських магазинах одноразові пластикові пакети не розповсюджуватимуть безкоштовно - вони коштуватимуть до трьох гривень. Це має вплинути на зменшення пластикових відходів.

Чи вирішать хробаки проблему пластикового сміття? (відео)

Чи вирішать хробаки проблему пластикового сміття? (відео) 19.07.2021

Пластику потрібно сотні років, аби розкластися. Але на допомогу може прийти сама природа. Зокрема… хробаки! Дивіться, що з'ясували журналісти DW.
Верховна Рада заборонила продаж тонких пластикових пакетів

Верховна Рада заборонила продаж тонких пластикових пакетів 01.06.2021

Верховна Рада заборонила розповсюдження тонких пластикових пакетів у магазинах і ресторанах України з січня 2022 року.
Німецький Бундестаг ухвалив заборону пластикових пакетів

Німецький Бундестаг ухвалив заборону пластикових пакетів 26.11.2020

Заборона не поширюватиметься на тонкі пластикові кульки, які використовують у відділах для продажу овочів та фруктів.

"Суперфермент" розкладає пластикові пляшки вшестеро швидше (20.10.2020) 20.10.2020

Американські дослідники винайшли фермент-мутант, який вшестеро швидше "перетравлює" пластик. Це може спричинити революцію у переробці поліетилентерефталату.
Як позбутися залежності від пластику? (відео)

Як позбутися залежності від пластику? (відео) 28.02.2020

Що спільного між цигарками, жуйкою, матрацом, сіллю та гелем для душу? Усе це містить пластик. Чи є у людства шанс позбутися залежності від всюдисущого пластику?

Заборона на одноразовий пластик дійшла до Китаю (21.01.2020) 21.01.2020

Пластикові пакети заборонять у магазинах великих міст Китаю вже з кінця 2020 року. Згодом заборону розширять на одноразовий посуд, соломинки тощо.
Китай запроваджує заборону на одноразовий пластик

Китай запроваджує заборону на одноразовий пластик 19.01.2020

Вже з кінця 2020 року в магазинах великих міст Китаю заборонять пластикові пакети. Згодом будуть заборонені й такі пластикові вироби, як одноразовий посуд, соломинки тощо.

Заборона поліетиленових пакетів у світі: де і які штрафи (09.01.2020) 09.01.2020

Дедалі більше країн у світі запроваджують заборону на використання поліетиленових пакетів. З 2020 року пластикові торбинки стали "нон-грата" у 20-мійльонній столиці Мексики. А настпуного року до противників пластику долучиться Таїланд. DW нагадує, де ще діють такі заборони.
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