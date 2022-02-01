На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пластикові пакети".

Пластикові пакети використовуються для транспортування товарів та сміття. Використані пластикові пакети часто неконтрольовано потрапляють у довкілля. Через те, що їхній термін розкладання сягає сотень років, вони представляють серйозну загрозу для навколишнього середовища. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.