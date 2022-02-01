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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пластикові пакети".
Пластикові пакети використовуються для транспортування товарів та сміття. Використані пластикові пакети часто неконтрольовано потрапляють у довкілля. Через те, що їхній термін розкладання сягає сотень років, вони представляють серйозну загрозу для навколишнього середовища. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Україні зробили перший крок до заборони пластикових пакетів. 10 грудня набуває чинності закон з обмеження використання поліетиленових кульків. Що це означає для продавців та покупців - дивіться у репортажі DW.
Дедалі більше країн у світі запроваджують заборону на використання поліетиленових пакетів. З 2020 року пластикові торбинки стали "нон-грата" у 20-мійльонній столиці Мексики. А настпуного року до противників пластику долучиться Таїланд. DW нагадує, де ще діють такі заборони.