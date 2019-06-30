План військових маневрів Sea Breeze 2019 змінили через дії РФ - Київ

Державна прикордонна служба України повідомила про зміни плану проведення розпочатих у понеділок, 1 липня, українсько-американських навчань Sea Breeze 2019. До таких змін змусили дії Росії в акваторії Чорного моря, зазначається на сайті Держприкордонслужби.

Дії російських військових прокоментував також і командував Військово-морських сил України (ВМС) Ігор Воронченко. За його словами, "раптове закриття" росіянами району плавання учасників цьогорічних навчань вплинуло на плани проведення маневрів. "Наразі маневри територіально переплановані та відбудуться за задумом штабу навчань", - сказав Воронченко в промові під час урочистого відкриття навчань, цитує "Інтерфакс-Україна".

Раніше російські військові повідомили, що вони контролюють дії кораблів НАТО в Чорному морі в рамках навчань Sea Breeze 2019. Згідно з повідомленням міноборони РФ, це відбувається з метою "реагування на можливі нештатні ситуації", цитує агенція новин "Інтерфакс".

Цьогоріч у морському компоненті навчань учасники проводитимуть артилерійські стрільби, висадки оглядових груп, а також вдосконалення взаємодії спеціальних підрозділів. Також новацією навчань стало відпрацювання річкового елемента на річці Дунай.

У маневрах Sea Breeze 2019 візьмуть участь кораблі, авіаційна техніка та військові як країн-членів НАТО, так і їхніх союзників. Першу групи представлятимуть США, Великобританія, Канада, Італія, Туреччина, Польща, Норвегія, Болгарія, Греція, Румунія, Данія, Латвія, Естонія, до другої належать ОАЕ, Швеція, Україна, Молдова, Грузія.

Щорічні військові багатонаціональні навчання Sea Breeze проводяться з 1997 року. Організаторами виступають Україна та США.