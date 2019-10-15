План "Б" і червоні лінії Зеленського щодо Донбасу - погляд з Брюсселя

Після пресмарафону президента України Володимира Зеленського, а також заяв глави МЗС Вадима Пристайка почала вимальовуватися картина щодо планів "А" та "Б", а також червоних ліній нового керівництва України з урегулювання конфлікту на Донбасі. DW розпитала брюссельських експертів про те, як вони оцінюють ці плани.

Що дає план "А" Зеленського?

План "А" - це продовження переговорів з мирного врегулювання на Донбасі у "нормандському форматі" на основі мінських угод. Цьому процесу нова влада України вже дала поштовх, погодившись на "формулу Штайнмаєра". Та передбачає надання особливого статусу місцевого самоврядування окремим районам Донбасу лише після визнання місцевих виборів там такими, що відповідають стандартам ОБСЄ. Згоду на формулу Москва називала однією з умов наступного саміту "нормандської четвірки".

Пресмарафон Володимира Зеленського

Брюссельський експерт Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Бруно Лете називає згоду Зеленського на "формулу Штайнмаєра" "розумним" кроком, адже це перекладає тиск із досягнення миру на Росію, "яка тепер, у принципі, мала би роззброїти сепаратистів на Донбасі". Але ця стратегія Зеленського містить і високі ризики, додає аналітик. Він не бачить гарантій ані того, що Росія піде на досягнення миру, ані того, що Франція чи Німеччина посилять тиск на РФ. Лете це пояснює як бажанням Парижа покращити відносини з Москвою, так і проєктом газопроводу "Північний потік-2".

Обережний у своїх очікуваннях і експерт брюссельського аналітичного European Policy Centre Пауль Іван. Він визнає певний рух у переговорному процесі та пом'якшення риторики Росії щодо України, однак поки не бачить "великих змін" у позиціях двох основних гравців, України та Росії. "Я поки не побачив з боку Росії жодних серйозних сигналів, що вона готова дозволити цим територіям (окремим районам Донбасу. - Ред.) повернутися до України", - каже він.

Чи варто Україні виходити з переговорів через рік?

Зеленський дав зрозуміти, що не збирається вести переговори безкінечно, заявивши, що Україна не може "втрачати" на це більше року. Пауль Іван вважає це способом посилити тиск на переговори та надати їм нового імпульсу. "Якщо конфлікт не вирішать за один рік, то я очікую, що переговори продовжаться", - каже експерт.

Іншої думки Лете. Він вважає правильним поставити дедлайн, адже "будь-які переговори без обмежень у часі будуть лише на користь Росії", переконаний він.

Ризики плану "Б"

Якщо Україні не вдасться повернути непідконтрольні території Донбасу шляхом переговорів, то українська влада має план "Б". Однак поки не зрозуміло остаточно, у чому саме він полягає. Зеленський заявив, що Київ у разі провалу переговорів створить умови для всіх охочих виїхати з непідконтрольного Донбасу на підконтрольну уряду територію. "План "Б" - всі, хто відчувають себе українцями, і якщо у нас буде довгий-довгий шлях з повернення територій, то пріоритетом все одно будуть люди, то ми повинні їх забезпечити можливістю бути тут", - заявив Зеленський. Пристайко, зі свого боку, зауважив, що план "Б" може включати миротворчу місію для Донбасу.

Перехід до такої стратегії Пауль Іван вважає можливим лише після дуже чіткого провалу на переговорах. Він дуже обережний у своїх оцінках, чи буде замороження конфлікту кращою ситуацією, ніж зараз: "Це має вирішувати Україна". Водночас аналітик вважає корисним продовжувати переговори та радить набратися терпіння: "Треба очікувати на сприятливий геополітичний момент, коли вирішення конфлікту стане більш імовірним".

Крім того, за словами Івана, для дії санкцій потрібен час. У цьому питанні він бачить небезпеку у виході Києва з переговорів. "Якщо Україну сприймуть як сторону, яка залишила стіл переговорів та відмовилася від мінських угод, то це точно зробить більш вірогідним скасування санкцій ЄС", - застерігає експерт.

Натомість Бруно Лете дивиться на план "Б" з точки зору обіцянок Зеленського поліпшити економічну ситуацію та привабити інвестиції. "Єдиний реалістичний шлях досягнути цього - це мир в Україні або хоча б досягнення більшої стабільності завдяки заморожуванню активних боїв", - переконаний аналітик. У той же час він попереджає, що план "Б" все одно не вирішить конфлікт.

Червоні лінії Києва у Брюсселі вважають легітимними

Пристайко назвав три червоні лінії Києва щодо "формули Штайнмаєра": Україна залишиться унітарною державою; вона змінить свою Конституцію не так, як хоче Москва, а згідно з мінськими угодами, прописавши децентралізацію; місцеві вибори пройдуть на Донбасі лише за українським законодавством, стандартами ОБСЄ, за відсутності російських найманців і зброї, після розпуску збройних формувань і передачі Києву контролю над кордоном з РФ.

Пауль Іван ці червоні лінії називає "цілковито легітимними". "У ЄС і в США є загальна згода і розуміння щодо цих умов", - додає він. Але дотримання їх означатиме, що Росія поверне Україні контроль над окремими районами Донбасу ще до проведення виборів. І такої готовності експерт у Москви поки не бачить навіть попри те, що, за його прогнозами, на місцевих виборах за умовами, висунутими Україною, будуть обрані багато проросійських людей.

Карикатура Сергія Йолкіна про вказівку Путіна російським ЗМІ припинити обмовляти Україну

Тут Бруно Лете згоден. За його словами, червоні лінії Києва гарантують, що Україна контролюватиме свої території. "Цей сценарій є протилежним до самої природи зовнішньополітичних цілей Росії (...) У Москви є лише одна ціль, а саме - повернути Україну до зони впливу Росії", - говорить Лете. Тому він застерігає від зависоких очікувань.

Не додає надії Паулю Івану і пом'якшення Росією риторики щодо України на тлі того, що ватажки сепаратистів відкидають повернення контролю над кордоном Україні, а спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Мартін Зайдік заявляє про "різке зростання" порушень припинення вогню на Донбасі. За словами Івана, так президент РФ Володимир Путін грає у "хорошого поліцейського", відводячи роль поганих - іншим. "Якби Росія справді була налаштована повернути Україні території та покласти край конфлікту, то вона би "тримала в руках" керівників сепаратистів у Донецькій і Луганській областях", - підсумовує брюссельський аналітик.

Золоте: занепад, шахти та війна Історична шахта Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

Золоте: занепад, шахти та війна Прифронтові шахтарі Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

Золоте: занепад, шахти та війна Згадка про "золоту епоху" Золотого Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

Золоте: занепад, шахти та війна Шахтар-арт Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

Золоте: занепад, шахти та війна Місто, що вмирає Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

Золоте: занепад, шахти та війна В очікуванні розведення військ У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

Золоте: занепад, шахти та війна Військові на позиціях біля Золотого Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

Золоте: занепад, шахти та війна Нагадування про мирне життя Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

Золоте: занепад, шахти та війна "Напіввідкритий" КПВВ КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

Золоте: занепад, шахти та війна КПВВ працює як звичайний блок-пост Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

Золоте: занепад, шахти та війна Незручності для місцевих Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

Золоте: занепад, шахти та війна Дорога на "той бік" Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день. Автор: Микола Бердник

