 Петро Порошенко побажав Володимиру Зеленському успішного президентства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Петро Порошенко побажав Володимиру Зеленському успішного президентства

Президент України Петро Порошенко побажав своєму наступнику Володимиру Зеленському успішного президентства, а також подякував народу України.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко у відеозверненні, оприлюдненому в неділю, 19 травня, на його сторінці в Facebook побажав Володимиру Зеленському успішного президентства та подякував українському народу за честь працювати на чолі країни.

"Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра він буде президентом моєї країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє вірю. Тож хай Господь Україну береже, а її новому очільнику - допомагає в роботі", - заявив Порошенко.

DW.COM

Український президент Петро Порошенко підписав указ про впровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління і пообіцяв, що він запрацює в 2020 році. (17.05.2019)

Закон про забезпечення функціонування української мови як державної враховує думки усіх зацікавлених сторін окрім Росії, заявив президент України Петро Порошенко. (15.05.2019)

У зверненні президент подякував "великому українському народу за велику честь працювати протягом п'яти років на чолі великої країни". За його словами, України вразила увесь світ силою національного духу, гідністю, стійкістю та свободолюбством.

Глава держави також нагадав про свою стратегічну мету, яку проголосив під час передвиборчої кампанії, подати до 2023 року заявку на членство України в Європейському Союзі та отримати План дій щодо членства в НАТО. "Лише це гарантує незалежність країни та безпеку кожного. Вірю в успіх нашої країни та її європейське майбутнє", - сказав Порошенко.

Також він перепросив "у всіх, чиїх надій не справдив; для кого реформи виявилися особливо болісними; хто за ці роки, зустрівшись з неправдою, не знайшов справедливості". "Вже пояснював: навіть якщо й вірити в те, що президент може все, він не може все одразу", - зауважив глава держави. Він пообіцяв, що після завершення своєї президентської каденції залишиться у політиці "не заради якоїсь посади".

Нагадаємо, що в понеділок, 20 травня, відбудеться інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.

Дивитись відео 01:53

Порошенко про Зеленського: від "маріонетки" до співпраці (08.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Порошенко про Зеленського: від "маріонетки" до співпраці (08.05.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Debatte - Poroschenko vs. Selenskyj

Порошенко дав поради Зеленському в зовнішній політиці 18.05.2019

Новий президент України Володимир Зеленський має сконцентруватися на продовженні руху держави до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу, а також посиленні санкції на Росію, вважає чинний президент Петро Порошенко.

Ukraine Wahl Wolodymyr Selenskyj

На інавгураціїю Зеленського мають приїхати п'ять президентів 18.05.2019

У міністерстві закордонних справ України повідомили, що очікують на церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського п'ятьох президентів.

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Volodymyr Selenskyi bei seiner Pressekonferenz

Зеленський вимагає від Ради призначити інавгурацію на 19 травня 10.05.2019

Володимир Зеленський звинуватив український парламент у затягуванні призначення дати його інавгурації та порівняв Петра Порошенка з туристом, який вдається до дрібних крадіжок в готелі.

Реклама

Докладно

default

Заступник голови Меджлісу про спотворення історії у Криму

Пам'ять про загиблих кримських татар протягом депортації 18 травня 1944 року намагаються шанувати у Криму і зараз.  

Symbolbild Stahl NEU (picture alliance/dpa/J. Lübke)

США і Канада скасовують взаємні мита на сталь і алюміній

Протягом 48 годин обома державами мають бути скасовані мита на сталь та алюміній, йдеться у спільній заяві країн.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  