Петро Порошенко побажав Володимиру Зеленському успішного президентства

Президент України Петро Порошенко у відеозверненні, оприлюдненому в неділю, 19 травня, на його сторінці в Facebook побажав Володимиру Зеленському успішного президентства та подякував українському народу за честь працювати на чолі країни.

"Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра він буде президентом моєї країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє вірю. Тож хай Господь Україну береже, а її новому очільнику - допомагає в роботі", - заявив Порошенко.

У зверненні президент подякував "великому українському народу за велику честь працювати протягом п'яти років на чолі великої країни". За його словами, України вразила увесь світ силою національного духу, гідністю, стійкістю та свободолюбством.

Глава держави також нагадав про свою стратегічну мету, яку проголосив під час передвиборчої кампанії, подати до 2023 року заявку на членство України в Європейському Союзі та отримати План дій щодо членства в НАТО. "Лише це гарантує незалежність країни та безпеку кожного. Вірю в успіх нашої країни та її європейське майбутнє", - сказав Порошенко.

Також він перепросив "у всіх, чиїх надій не справдив; для кого реформи виявилися особливо болісними; хто за ці роки, зустрівшись з неправдою, не знайшов справедливості". "Вже пояснював: навіть якщо й вірити в те, що президент може все, він не може все одразу", - зауважив глава держави. Він пообіцяв, що після завершення своєї президентської каденції залишиться у політиці "не заради якоїсь посади".

Нагадаємо, що в понеділок, 20 травня, відбудеться інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.