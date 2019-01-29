Петро Порошенко оголосив про свою участь у виборах президента

Чинний президент України Петро Порошенко у вівторок, 29 січня, заявив, що балотуватиметься кандидатом на президентських виборах як самовисуванець.

"Відчуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими та майбутніми поколіннями змусили мене прийняти рішення балотуватися ще раз на посаду президента України", - заявив Порошенко на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", інформує агнеція "Інтерфакс-Україна".

Порошенко наголосив, що просить у виборців мандат на те, "щоб гарантувати незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції, нашої незалежності, щоб відновити територіальну цілісність країни та принести вигідний Україні мир".

Окрім того, під час свого виступу Порошенко пообіцяв, що у 2024 року Україна подасть заявку на членство в Європейському Союзі. Також президент країни висловив впевненість у тому, що "ми отримаємо й почнемо виконувати План дій щодо членства в НАТО".

Подати в Центральну виборчу комісію документи на реєстрацію кандидатом у президенти Порошенко повинен до 3 лютого включно. Перший тур президентських виборів відбудеться 31 березня 2019 року.

Напередодні, 28 січня, ЦВК України зареєструвала ще двох кандидатів у президенти України - кандидата від партії "Свобода" Руслана Кошулинського та члена партії "Громадянський рух Спільна справа", керівника громадської організації "Центр оборонних реформ" Олександра Данилюка, який іде на вибори як самовисуванець. Таким чином кількість зареєстрованих ЦВК кандидатів у президенти нині становить 22 особи. Серед них - лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, представник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, мер Львова Андрій Садовий, лідер Радикальної партії Олег Ляшко.