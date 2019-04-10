 Перші опитування до другого туру: за Зеленського проголосують понад 60 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2019

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Новини

Перші опитування до другого туру: за Зеленського проголосують понад 60 відсотків

Соціологи групи "Рейтинг" прогнозують перемогу у другому турі виборів шоумену Володимиру Зеленському. За нього планують проголосувати понад 60 відсотків українців. За Порошенка - 24 відсотки.

Зеленський випереджає Порошенка згідно нового соцопитування

Зеленський випереджає Порошенка згідно нового соцопитування

У другому турі виборів президента України за шоумена Володимира Зеленського готовий проголосувати 61 відсоток українців серед тих, хто має намір голосувати. За чинного главу держави Петра Порошенка свій голос хочуть віддати 24 відсотки виборців.

Такими є дані оприлюдненого у четвер, 11 квітня, квітневого опитування соціологічної групи "Рейтинг" серед респондентів, котрі планують прийти на вибори 21 квітня, інформує "Інтерфакс-Україна". Не визначилися зі своїм вибором ще 15 відсотків респондентів.

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Проведення дебатів між кандидатами у президенти підтримали 74 відсотки опитаних, запевняють соціологи. (04.04.2019)

Ідеї кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського, викладені в передвиборних програмах, багато в чому схожі. Найголовніше - вони часто стосуються сфер, на які президент не має впливу. (11.04.2019)

Загалом з усіх опитаних 51 відсоток українців готові голосувати в другому турі за Зеленського, 21 відсоток - за Порошенка, 18 відсотків ще не визначилися, а 10 відсотків не збираються голосувати.

Соціологи "Рейтингу" повідомляють, що Зеленський випереджає свого конкурента в усіх вікових категоріях. Також він лідирує серед мешканців сходу, півдня і центру країни. На заході України позиції обох кандидатів майже рівні.

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування у період з 5 по 10 квітня 2019 року. Під час особистого інтерв'ю соціологи опитали три тисячі респондентів від 18 років і старше з репрезентативної за віком, статтю, регіонами й типом поселення вибірки. Похибка репрезентативності дослідження - не більше ніж 1,8 відсотка.

Соціологічна група "Рейтинг" не входила у консорціум "Національний екзит-пол 2019", учасниками якого були Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова, і який здійснювався за фінансової підтримки міжнародних донорів.

Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" на запит DW повідомив, що не проводить опитування щодо симпатій виборців до другого туру виборів президента України, який відбудеться 21 квітня.

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Рейтинги перед виборами: як нас дурять соціологічні опитування (22.01.2019)

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Рейтинги перед виборами: як нас дурять соціологічні опитування (22.01.2019)  

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