 Перед посольством РФ у Литві відкрили сквер імені Бориса Нємцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2018

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Новини

Перед посольством РФ у Литві відкрили сквер імені Бориса Нємцова

У Вільнюсі перед посольством Росії у Литві відбулася офіційна церемонія відкриття скверу імені вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Сквер імені Бориса Нємцова у Вільнюсі

Сквер імені Бориса Нємцова у Вільнюсі

У Вільнюсі в п'ятницю, 24 серпня, в присутності кількох десятків людей відбулася урочиста церемонія відкриття скверу імені Бориса Нємцова перед будівлею російського посольства. У заході взяли участь міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс, російський опозиційний політик Володимир Кара-Мурза-молодший, депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борис Вишневський, литовський депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, доповідач ПАРЄ у справі Нємцова Емануеліс Зінгеріс і донька Бориса Нємцова Жанна.

"Цей сквер названий ім'ям Бориса Нємцова не тільки тому, що Нємцов був великим другом Литви, а й тому що цінності, за які він боровся, - мир, демократія, права людини, свобода, - це універсальні цінності. І всі ми хочемо жити в світі , де переважають ці цінності ", - заявив під час церемонії Шімашюс. Мер Вільнюса також висловив надію, що одного разу "і російський посол буде пишатися тим, що живе біля скверу імені Бориса Нємцова".

У свою чергу, глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс зазначив, що пишається тим, що знав Бориса Нємцова особисто. "Це важливий день для всіх нас, це історія, символ. Ми віддаємо данину поваги Нємцову і всім, кому важлива свобода, хто знає їй ціну і розуміє, що це не само собою зрозуміле поняття, що її треба завоювати і захистити" - підкреслив Лінкявічюс.

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Жанна Нємцова подякувала литовській владі за перейменування скверу: "Величезна подяка владі Литви за те, що перейменування відбулося. Дякую всім, хто наближав цей день".

"Перейменовують сквери і площі на честь мого батька не тільки в зв'язку з його трагічною долею, але і тому що він був унікальним політиком", - додала вона. За її словами, Борис Нємцов на відміну від багатьох інших політиків "дуже правильно розумів момент і описував сьогодення", а також "мав баченням того, як буде розвиватися ситуація".

Рішення про перейменування скверу перед російським посольством міська рада Вільнюса ухвалила 23 травня. 10 червня в Вільнюсі біля посольства РФ відкрили меморіальну табличку з назвою скверу. Російське посольство розташоване в Жверинасі - історичному районі литовської столиці, розташованому на північний захід від центральної частини міста.

Данина поваги російським демократам

Ще напередодні церемонії в литовській столиці мер міста Ремігіюс Шімашюс заявив, що перейменування скверу є даниною поваги всім російським демократам і півмільйонові жителів Москви, які 13 січня 1991 року вийшли на вулиці підтримати Литву в її боротьбі за незалежність.

Натомість посол Росії в Литві Олександр Удальцов назвав рішення міської влади Вільнюса, "м'яко кажучи, некоректним". "Це черговий прояв дріб'язкового політиканства нас не здивував. У пана Ремігіюса Шімашюса давно з'явилася сверблячка з приводу назви скверу біля російського посольства. Ну, а коли ділянку вулиці навпроти посольства Росії у Вашингтоні назвали ім'ям Бориса Нємцова, він, звичайно, вже не зміг не змавпувати ", - написав Удальцов у соцмережі Facebook.

Вільнюс став другим містом, що увічнило таким чином пам'ять про Бориса Нємцова. У Вашингтоні наприкінці лютого 2018 року в третю річницю вбивства політика площу перед будівлею посольства РФ назвали на честь Бориса Нємцова.

Борис Нємцов був убитий пострілами в спину 27 лютого 2015 року в самому центрі Москви. Виконавців цього злочину засудили російським судом до тривалих термінів ув'язнення, але замовників вбивства так і не знайшли.

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