 Переговори щодо грошей Лазаренка затягуються | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 16.10.2018

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Світ

Переговори щодо грошей Лазаренка затягуються

Суд округу Колумбія на два місяці подовжив термін, відведений на переговори між урядом США і екс-прем'єром України Павлом Лазаренком щодо мирової угоди. Сторони поки не домовилися щодо розподілу грошей.

США і Павло Лазаренко домовляються, яку суму екс-прем'єр віддасть, щоб припинити судову тяганину щодо конфіскації

США і Павло Лазаренко домовляються, яку суму екс-прем'єр віддасть, щоб припинити судову тяганину щодо конфіскації

Окружний суд округу Колумбія розпорядився ще на два місяці призупинити судовий процес між урядом Сполучених Штатів Америки і колишнім главою уряду України Павлом Лазаренком, а також його дітьми. Відповідно до ухвали суду від 15 жовтня, копія якої є в розпорядженні DW, час, відведений на переговори щодо умов мирової угоди, подовжений до 18 грудня. 

230 мільйонів доларів

До встановленого судом строку сторони мають домовитися щодо того, скільки виведених з України грошей Лазаренко погодиться віддати уряду США. Переговори щодо мирової угоди - спроба знайти компроміс після майже 15-річної судової тяганини. США з 2004 року намагаються через суд конфіскувати майже 230 мільйонів доларів, заморожених на рахунках українського екс-прем'єра у Швейцарії і низці офшорних юрисдикцій по всьому світі.

Левова частка грошей, незаконно виведених з України, отримані від Юлії Тимошенко, яку американське обвинувачення називає "співучасницею" злочинів, згідно з наявними у розпорядження DW матеріалами процесу. Тимошенко, за даними американських слідчих, переказала на підконтрольні Лазаренку рахунки щонайменше 162 мільйони доларів. Ідеться, як раніше встановило слідство, про "відкати" за сприяння у діяльності енергокомпанії ЄЕСУ (Єдині енергетичні системи України).

Україна в очікуванні грошей

Згідно з ухвалою суду, у середині листопада сторони повідомлять суддю щодо поступу у переговорах. У разі, якщо США і Лазаренко не домовляться про розподіл грошей, суд залишає можливість відновити судовий процес щодо конфіскації.

Як повідомив 10 жовтня в інтерв'ю "Укрінформу" генеральний прокурор України Ігор Луценко, адвокати Лазаренка однією з умов мирової угоди називають закриття кримінальних справ проти екс-прем'єра в Україні. Луценко зазначив, що Київ розраховує на повернення в український бюджет коштів, виведених з України. "Щойно Лазаренко скаже "так", Україна і Америка зустрінуться і ухвалять рішення стосовно розподілу", - зазначив генпрокурор.

Павло Лазаренко очолював уряд України з травня 1996 року до липня 1997 року. Юлія Тимошенко в цей час була депутаткою Верховної Ради України. З листопада 1995 до січня 1997 року Тимошенко здійснювала управління компанією ЄЕСУ,  після неї посаду президента компанії обійняв її чоловік Олександр Тимошенко. ЄЕСУ, яка була імпортером природного газу в Україну з Росії та країн Середньої Азії, остаточно припинила діяльність у 2009 році.

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