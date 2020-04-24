 Переговори Лондона і Брюсселя знову завершилися безрезультатно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Переговори Лондона і Брюсселя знову завершилися безрезультатно

Третє коло перемовин щодо відносин між ЄС і Британією після Brexit не закінчилося проривом. Головний переговірник від ЄС заявив про розчарування. Його британський колега вважає, що досягти угоди до кінця року можливо.

Symbolbild England Brexit (picture-alliance/dpa/K. O'Connor)

Третій раунд переговорів між Євросоюзом і Великобританією про подальші економічні відносини після Brexit завершився без прориву

Третій раунд переговорів між Євросоюзом і Великобританією про подальші економічні відносини після Brexit, який тривав цього тижня, завершився у п'ятницю, 15 травня, без прориву. Обидві сторони перемовин заявили про брак прогресу, передає інформагенція AFP.

Офіційний представник ЄС на переговорах Мішель Барньє заявив, що перемовини, які тривали за допомогою відеозв'язку, не принесли прогресу у "складних темах". Барньє заявив про своє "розчарування" у зв'язку з "браком амбітності" Лондона. Барньє закинув Лондону намагання користуватися доступом до внутрішнього ринку Євросоюзу без зобов'язань зі свого боку.

Лондон: "Дуже малий прогрес"

ЄС наполягає, що будь-яка угода повинна включати обов'язкові зобов'язання Великобританії щодо дотримання стандартів ЄС у сферах охорони здоров'я, безпеки, державної допомоги бізнесу та захисту навколишнього середовища, зазначає AP. Натомість Великобританія відмовляється визнати, що це регулювання має стати частиною всеосяжної угоди.

Головний переговірник від Великобританії Девід Фрост заявив про "дуже малий прогрес". Але, за його словами, сторонам вдалося дійти згоди щодо "найважливіших відкритих питань". Ідеться про забезпечення рівних і чесних умов для конкуренції. Брюссель прагне, щоб Лондон щонайменше частково визнавав законодаство ЄС у цій сфері. На думку Фроста, сторони можуть досягти угоди до кінця року. 

Читайте також: Великобританія запроваджує жорсткі міграційні правила

Британський уряд прагне досягти угоди з Брюсселем до кінця 2020 року. Лондон рішуче відкидає можливість подовження переговорів після 2020 року. До кінця червня сторони мають вирішити, чи варто продовжувати переговори, пише інформагенція AP. До того залишився тільки один раунд переговорів. Попередні раунди перемовин прориву не досягли.

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу. Протягом перехідного періоду королівство залишається учасником внутрішнього ринку ЄС та митного союзу, а сторони тим часом домовляються про укладення торговельної угоди.

Сторони не можуть порозумітися щодо таких аспектів, як, зокрема, збереження умов для вільної й чесної конкуренції, а також дотримання Лондоном європейських стандартів і норм. Невирішеним залишилося й питання щодо риболовлі, адже Лондон наполягає на своєму праві на жорсткий контроль діяльності європейських риболовних суден у британських водах.

Уряд Бориса Джонсона наполягає на тому, щоб обговорювати питання двостороннього доступу до британських та європейських вод на щорічній основі. Суперечку викликав і пункт у переговорах про готовність Лондона визнавати юрисдикцію Європейського суду та Європейського суду з захисту прав людини (ЄСПЛ).

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


Також за темою

Symbolbild England Brexit

Брюссель непокоїть позиція Лондона на переговорах щодо торговельної угоди 24.04.2020

Черговий раунд переговорів між Євросоюзом та Великобританією щодо майбутньої торговельної угоди між Лондоном і Брюсселем завершився безрезультатно, визнали в Брюсселі.

Symbolbild Brexit | Europäische Kommission in Brüssel

Великобританія висунула умови для торговельних переговорів з ЄС 27.02.2020

Лондон затвердив мандат на переговори про подальше співробітництво з ЄС. У британському уряді сподіваються на суттєвий прогрес до середини 2020 року.

Brüssel Europäischer Rat | Donald Tusk

Туск запропонує відтермінувати вихід Великобританії з ЄС 23.10.2019

Президент Європейської Ради Дональд Туск рекомендуватиме членам ЄС ухвалити рішення про перенесення дати виходу Великобританії з ЄС.

Реклама

Докладно

Демонстрація в Мюнхені противників карантину, серед учасників - і прихильники теорій змови, 9 травня

Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов

Чому зараз в часи коронавірусу теорії змови можуть стати небезпечнішими? Александер Ґерлах у коментарі для DW.  

Засідання Європарламенту в Брюсселі

ЄП схвалив виділення 1,2 мільярда євро кредиту для України

Це кредити, які мають підтримати платіжний баланс країн в часи кризи, викликаної коронавірусом.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  