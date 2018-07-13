Пентагон: Україні виділять ще 200 мільйонів доларів

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні 200 мільйонів доларів на оборонні потреби. Про це ввечері п'ятниці, 20 липня, повідомила прес-служба Пентагону.

Як зазначається на сайті американського оборонного відомства, виділені кошти мають спрямувати зокрема на додатковий вишкіл українських військовослужбовців. Йдеться про підтримку вже наявних на сьогодні програм підготовки українських військових.

Ще одним пунктом стане придбання військового обладнаня. Щодо цього в Пентагоні розраховують, що придбана військова техніка та оснащення дозволять поліпшити якість системи командування та контролю в українській армії. Іншими аспектами стануть системи ситуаційної оцінки обстановки, засоби зв'язку, пристрої нічного бачення, засоби для підвищення мобільності військовослужбовців та покращення медичного забезпечення вояків ЗСУ.

Виділення цих грошей стало відповіддю на нещодавнє ухвалення в Україні Закону про національну безпеку, наголошується в повідомленні американського оборонного відомства. Терміни поставок оснащення визначать згодом, йдеться у повідомленні.

Загалом, з урахуванням анонсованої суми, з 2014 року США виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад один мільярд доларів, зазначили в Пентагоні.

У Києві кажуть про "незмінність позиції США" щодо України

Прес-служба посольства України в США назвала виділення цих коштів свідченням "незмінності позиції США щодо підтримки України". Про це йдеться в одному з дописів прес-служби українського диппредставництва в соціальній мережі Twitter.

Так само на Facebоok-сторінці українського посольства в США зазначається, що що ці кошти виділяються у 2018 бюджетному році. Структури міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у проекті бюджету США на 2019 рік закладено 250 мільйонів доларів допомоги для України.