 Пентагон: Україні виділять ще 200 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Пентагон: Україні виділять ще 200 мільйонів доларів

Додаткова грошова допомога з боку американського оборонного відомства має піти на придбання військового обладнання та вишкіл військовослужбовців й силовиків.

Пентагон

У Пентагоні обіцяють надати ще 200 мільйонів доларів

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні 200 мільйонів доларів на оборонні потреби. Про це ввечері п'ятниці, 20 липня, повідомила прес-служба Пентагону.

DW.COM

Київ отримає від Вільнюса понад сім тисяч автоматів Калашникова, а також кулемети, міномети та протитанкову зброю, які не відповідають стандартам НАТО. (30.11.2017)

Корупція вже не перешкоджає міжнародній військовій допомозі для України. Однак заважає незадовільне управління в оборонній сфері. Про це йдеться у новому дослідженні НАКО та TI. DW спілкувалась з авторами документу. (24.05.2017)

Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США запропонував надати Україні в 2019 році 250 мільйонів доларів на оборону, повідомило посольство України в США. (08.05.2018)

Як зазначається на сайті американського оборонного відомства, виділені кошти мають спрямувати зокрема на додатковий вишкіл українських військовослужбовців. Йдеться про підтримку вже наявних на сьогодні програм підготовки українських військових.

Ще одним пунктом стане придбання військового обладнаня. Щодо цього в Пентагоні розраховують, що придбана військова техніка та оснащення дозволять поліпшити якість системи командування та контролю в українській армії. Іншими аспектами стануть системи ситуаційної оцінки обстановки, засоби зв'язку, пристрої нічного бачення, засоби для підвищення мобільності військовослужбовців та покращення медичного забезпечення вояків ЗСУ.

Виділення цих грошей стало відповіддю на нещодавнє ухвалення в Україні Закону про національну безпеку, наголошується в повідомленні американського оборонного відомства. Терміни поставок оснащення визначать згодом, йдеться у повідомленні.

Загалом, з урахуванням анонсованої суми, з 2014 року США виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад один мільярд доларів, зазначили в Пентагоні.

У Києві кажуть про "незмінність позиції США" щодо України

Прес-служба посольства України в США назвала виділення цих коштів свідченням "незмінності позиції США щодо підтримки України". Про це йдеться в одному з дописів прес-служби українського диппредставництва в соціальній мережі Twitter.

Так само на Facebоok-сторінці українського посольства в США зазначається, що що ці кошти виділяються у 2018 бюджетному році. Структури міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у проекті бюджету США на 2019 рік закладено 250 мільйонів доларів допомоги для України.

Дивитись відео 02:43
Now live
02:43 хв

Міжнародна військова підтримка України: скільки і хто дає? (29.06.2017)

Аудіо й відео до теми

Міжнародна військова підтримка України: скільки і хто дає? (29.06.2017)  

Міжнародна військова допомога Україні: скільки і хто дає? (14.12.2017)  

Також за темою

Ukraine Militärmanöver Sea Breeze 2015

В Одесі розпочалися українсько-американські навчання "Сі Бриз-2018" 09.07.2018

У Збройних силах України (ЗСУ) розраховують на участь у цьогорічних міжнародних маневрах "Сі Бриз" понад двох тисяч військових з 19 країн.

Bulgarien US-Marines schießen Panzerabwehrrakete Javelin

Javelin у кущах. Чи допоможуть Україні американські ракетні комплекси 02.05.2018

Значним чином вплинути на ситуацію на Донбасі протитанкові ракетні комплекси Javelin не в змозі, але їхня поява є важливим політичним сигналом, кажуть експерти.

Ukraine Kiew Parade Militär Unabhängigkeitstag

Чому з бойовим досвідом Україна лише на 29 місці в рейтингу армій світу? (відео) 20.04.2018

Україна посіла 29 місце у цьогорічному міжнародному рейтингу армій світу Global Firepower. Це значно гірше, ніж до війни на Донбасі. Чому, попри бойовий досвід та реформування Збройних сил, показник погіршився?

Докладно

Літній табір для дітей під Києвом

Літні табори: як убезпечити своїх дітей від різних халеп

На що слід зважати батькам при виборі літнього табору? Ось головні поради.  

Танкер зі скрапленим природним газом у порту нідерландського Роттердама

Чи потрібен Європі американський скраплений газ?

США нав'язують Європі свій газ, виступаючи проти "Північного потоку-2", вважають у Берліні й Москві. Чи так це? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  