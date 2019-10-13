Пентагон відрядить додаткові сили для захисту родовищ нафти у Сирії

Після виведення військових США з півночі Сирії Пентагон має намір використати додаткові сили для захисту родовищ нафти на сході країни. Згідно з заявою представника міністерства оборони США, оприлюдненої у четвер, 25 жовтня, метою цього кроку є убезпечити потрапляння нафтових родовищ, що знаходяться під контролем "Демократичних сил Сирії" (SDF), в руки терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) чи "інших дестабілізуючих акторів".

У Пентагоні заявляють, що це підкріплення узгоджене з представниками SDF.

Захоплення нафтових родовищ, що до цього перебували під контролем ІД, стало одним із ключових кроків на шляху до воєнної перемоги над угрупованням. Таким чином "Ісламська держава" була позбавлена найважливішого джерела свого фінансування.

Американський журнал Newsweek повідомив у четвер із посиланням на представника Пентагону, що Білий дім ще має затвердити план міністерства оборон про перекидання на схід Сирії 30 танків Abrams та військових. Втім, окрім "Ісламської держави" цей крок має на меті утримати від захоплення родовищ військами, підконтрольними президенту Сирії Башару Асаду, та підтримуваними Іраном бойовиками.

Телеканал Fox News повідомляє, що це підкріплення буде залучене з військових формувань, що вже розміщені на Близькому Сході.

Нагадаємо, 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що у Сирії залишиться "невелика кількість" американських військових. Вони дислокуватимуться поблизу кордону з Йорданією, їхнє завдання - убезпечувати нафтові родовища.

Тим часом, процес виведення американського контингенту з північного сходу Сирії триває, багато місцевих жителів цим невдоволені. Зокрема, сирійські курди закидали картоплею американський військових конвой, який проходив через місто Камишли.