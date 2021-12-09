Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Пенсія в Німеччині

Пенсія в Німеччині

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пенсія в Німеччині".

Що Анґела Меркель робитиме на пенсії

Що Анґела Меркель робитиме на пенсії 09.12.2021

На посаду федерального канцлера Німеччини обрали Олафа Шольца, тож Анґела Меркель перестала виконувати обов'язки глави уряду. Що на неї чекає після 16 років канцлерства і яку пенсію вона отримуватиме?
Як працює пенсійна система в Німеччині в умовах старіння суспільства

Як працює пенсійна система в Німеччині в умовах старіння суспільства 08.10.2020

Старіння населення - виклик для податкової системи не лише в Україні. Без серйозних змін та реформ не обійтися. Як за таких умов намагається зберегти солідарну пенсійну систему Німеччина?
Бундестаг схвалив запровадження базової пенсії у Німеччині

Бундестаг схвалив запровадження базової пенсії у Німеччині 02.07.2020

Очікується, що базова пенсія покращить якість життя щонайменше 1,3 мільйона мешканців ФРН, які зараз отримують невеликі виплати. Державі це обійдеться в 1,3-1,6 мільярда євро щороку.
Як німці від усього на світі страхуються (відео)

Як німці від усього на світі страхуються (відео) 06.12.2019

Середньостатистичний німець має по п'ять страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття. Німці також вдаються до екзотичних страховок - таких, як захист від негоди чи програш у лотерею.

Як німці від усього на світі страхуються (05.12.2019) 05.12.2019

У середньому кожен мешканець Німеччини має по 5 страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття та автівки. Проте німці також вдаються до екзотичних страховок - таких як захист від непогоди чи запізнення літака.
Що таке базова пенсія у Німеччині і хто її отримуватиме

Що таке базова пенсія у Німеччині і хто її отримуватиме 12.11.2019

Усупереч стереотипу, не всі німецькі пенсіонери живуть у достатку. Влада ФРН довго сперечалася щодо того, як забезпечити гідну старість людям, які її потребують. DW - про знайдений урядом компроміс.
Де німці живуть у старості і скільки це коштує

Де німці живуть у старості і скільки це коштує 07.11.2019

Кожен п'ятий мешканець Німеччини - пенсіонер. В країні існує кілька типів будинків для людей похилого віку. Утім, більшість німців обирають інші варіанти.

На що стає грошей пенсіонерам у Німеччині

На що стає грошей пенсіонерам у Німеччині 06.08.2019

Німці зі стажем работи не менше ніж 35 років отримують приблизно 1200 євро пенсії на місяць. На що вони її витрачають? Розповідаємо на прикладі сім'ї пенсіонерів з Кельна.
Як живуть німці на пенсії (відео)

Як живуть німці на пенсії (відео) 07.03.2019

Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".

Які пенсії в Німеччині та чим займаються німецькі пенсіонери? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (07.03.2019)

Які пенсії в Німеччині та чим займаються німецькі пенсіонери? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (07.03.2019) 07.03.2019

Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання мистецької галереї? Та чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Як працює пенсійна система Німеччини, дивіться у новій серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".

За десять років пенсії у ФРН зросли на 22 відсотки

За десять років пенсії у ФРН зросли на 22 відсотки 20.10.2018

За останні десять років пенсії за віком зросли у Німеччині майже на чверть та складають зараз в середньому 875 євро. Кількість пенсіонерів також збільшується.

4 факти про старість у Німеччині (11.04.2018) 11.04.2018

Старість - не радість? У Німеччині такий стереотип розвінчується фактами. Дивіться про старість у Німеччині у цифрах.

Аліменти на батьків: як це врегульовано у ФРН? (відео)

Аліменти на батьків: як це врегульовано у ФРН? (відео) 04.04.2018

Чи повинні діти платити аліменти на утримання літніх батьків? В Україні ще думають, а в Німеччині це вже працює. Як саме?

Німецькі пенсіонери доводять: вік роботі - не завада 05.04.2015

Із старінням населення у Німеччині виникають прогалини на ринку праці. Частково цю проблему вирішують за рахунок кваліфікованих мігрантів. А останнім часом у ФРН нерідко замислюються і про доцільність якнайдовше давати можливість працювати людям пенсійного віку. На одну пенсію вони часто не можуть прожити, а здоров'я ще дозволяє працювати, то чому й ні?
Старість як радість - німці залишаються активними і в 80

Старість як радість - німці залишаються активними і в 80 23.03.2015

Кількість літніх людей зростає, а молодих - меншає. Демографічний розвиток вважається одним із головних суспільних викликів у Німеччині. Та чи справді старіюче суспільство є суто негативним явищем?
Український уряд блокує підписання пенсійної угоди з Німеччиною

Український уряд блокує підписання пенсійної угоди з Німеччиною 04.06.2013

Українська сторона блокує підписання Угоди про соціальне забезпечення з Німеччиною, заявляють у Берліні. Тисячі українців не можуть отримати зароблені пенсії.
Інші статті