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Пенсія в Німеччині
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пенсія в Німеччині".
У середньому кожен мешканець Німеччини має по 5 страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття та автівки. Проте німці також вдаються до екзотичних страховок - таких як захист від непогоди чи запізнення літака.
Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання мистецької галереї? Та чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Як працює пенсійна система Німеччини, дивіться у новій серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
Із старінням населення у Німеччині виникають прогалини на ринку праці. Частково цю проблему вирішують за рахунок кваліфікованих мігрантів. А останнім часом у ФРН нерідко замислюються і про доцільність якнайдовше давати можливість працювати людям пенсійного віку. На одну пенсію вони часто не можуть прожити, а здоров'я ще дозволяє працювати, то чому й ні?