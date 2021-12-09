Пенсія в Німеччині

Німецькі пенсіонери доводять: вік роботі - не завада

Із старінням населення у Німеччині виникають прогалини на ринку праці. Частково цю проблему вирішують за рахунок кваліфікованих мігрантів. А останнім часом у ФРН нерідко замислюються і про доцільність якнайдовше давати можливість працювати людям пенсійного віку. На одну пенсію вони часто не можуть прожити, а здоров'я ще дозволяє працювати, то чому й ні?