Будинки для літніх людей в Німеччині. Скільки це коштує?

У будинках для людей похилого віку в Німеччині мешкають близько мільйона людей. Скільки коштує проживання, хто і як його оплачує?

Літніх людей у Німеччині стає дедалі більше. За даними онлайн-порталу statista.de, у 2023 році більш ніж 22 відсотки населення були старшими за 65 років. Близько п'яти мільйонів людей потребували допомоги з догляду. Четверо з п'яти отримували її вдома, а решта - це близько мільйона осіб - мешкали у будинках для людей похилого віку. Більшості літніх людей у принципі важко наважитися покинути рідні стіни. До цього додаються побоювання з приводу непідйомного фінансового тягаря. Більшість просто не може дозволити собі переїхати у будинок для літніх людей - ціни за проживання на місяць у таких будинках сягають чотиризначних цифр.

Витрати, особливо на медперсонал, а також на проживання та харчування, постійно зростають. До того ж кожна подібна організація самостійно встановлює плату за свої послуги, і вони дуже різняться. Тому назвати загальну суму, у скільки обходиться проживання в будинку для літніх людей у Німеччині, не видається можливим, але можна в загальних рисах уявити, з чого складається ціна, і насамперед - скільки доводиться доплачувати з власної кишені.

Які будинки для літніх людей є в Німеччині

Згідно з даними спеціалізованого інтернет-порталу Pflegemarkt, станом на травень 2024 року в Німеччині було зареєстровано 11680 будинків для людей похилого віку з повністю стаціонарним обслуговуванням, у яких налічується близько 918 тисяч місць. Німецькою вони називаються "Altenheim" і "Pflegeheim", але по суті це практично одне й те саме. У цих будинках можуть проживати громадяни похилого віку та люди з обмеженими можливостями здоров'я, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування і потребують постійного догляду. Від стаціонарного проживання з доглядом у будинках для літніх людей слід відрізняти інші концепції та форми амбулаторного догляду. Є, наприклад, так звані групи проживання з доглядом (Wohngruppen), коли кілька мешканців спільної квартири разом користуються послугами однієї зі служб з догляду або окремих працівників.

Також є чимало літніх людей, які не потребують інтенсивного догляду, але хочуть жити там, де ритм життя більше відповідає їхнім потребам - для них існують, наприклад, так звані будинки для літніх (Seniorenhaus). Тоді як у повністю стаціонарних будинках для людей похилого віку основна увага приділяється догляду, у будинках і резиденціях для проживання літніх людей на основі інших концепцій основна увага приділяється соціальному аспекту.

Ціни та послуги кожна установа встановлює самостійно. У 2022 році в Німеччині близько чотирьох відсотків повністю стаціонарних будинків підпорядковувалися муніципальним установам, 53 відсотки управлялися некомерційними організаціями (наприклад, великими благодійними фондами) і 43 відсотки перебували у приватній власності.

Хто оплачує перебування в будинку для літніх людей у Німеччині?

Вартість проживання в будинку для літніх людей у Німеччині з повністю стаціонарним обслуговуванням варіюється залежно від ступеня потреби людини у сторонній допомозі. Більшу частину потрібно оплачувати з власної кишені. Станом на липень 2024 року середня сума особистого внеску становила в середньому по країні 2871 євро на місяць (що на 211 євро більше, ніж торік). Сюди входить щомісячна плата установі, оплата за проживання та харчування, а також інвестиційні відрахування та внески на навчання персоналу.

Слід зазначити, що у перші чотири роки проживання особистий внесок трохи зменшується. Якщо брати за основу вищеназвану середньостатистичну суму, то за другий рік він становить 2620 євро, за третій - 2284 євро, а починаючи з четвертого року сягає 1865 євро на місяць. Водночас, як показує статистика, лише третина мешканців будинків для літніх людей перебувають там три і більше років. Зазвичай суму особистого внеску віднімають від пенсії літньої людини таким чином, що 75 відсотків на місяць ідуть на оплату послуг будинку для літніх людей, а 25 відсотків видають на руки пенсіонеру. За даними міністерства праці, станом на липень 2023 року середня пенсія по старості після щонайменше 45 років відрахувань до фонду пенсійного страхування становила 1543 євро на місяць.

Хто оплачує витрати, якщо пенсії не вистачає?

Якщо доходів на покриття особистого внеску недостатньо, і власні заощадження вже використано по максимуму, так, що на руках залишається не більше ніж 10 тисяч євро як резерв, можна подати заяву на отримання допоміжних субсидій до органів соціального забезпечення. Однак перш ніж схвалити державну підтримку, буде перевірено доходи дітей. У рамках чинного закону, якщо дохід дитини перевищує 100 тисяч на рік до вирахування податків, вона має брати участь у витратах на утримання своїх батьків у будинку для літніх людей.

Докладніше про те, за що і скільки доводиться платити в будинку для літніх людей - на прикладі землі Північний Рейн - Вестфалія, - можна прочитати на інтернет-порталі Центру із захисту прав споживачів, який надає інформацію, зокрема, українською мовою.

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Реформа системи вже почалася

Нині в Німеччині намітилася тенденція до зменшення кількості будинків для людей похилого віку - порівняно з 2019 роком їх стало на три з половиною тисячі менше. Тепер їх приблизно стільки ж, як було 2009 року. Таке скорочення кількості установ пояснюється гострою нестачею медперсоналу, а також зростанням витрат на оренду, електроенергію та оплату персоналу. У 2023 - 2025 роках у Німеччині проводять реформу системи догляду за тими, хто його потребує. Комплекс заходів покликаний поліпшити підготовку медсестер і доглядальниць та полегшити навантаження як на самих нужденних, так і на їхніх родичів. Так, уже збільшилися внески на страхування з догляду за хворими (з 3,05 до 3,4 відсотка від доходу) і державні субсидії, які передбачають, зокрема, доплати і відрахування. Вони залежать, зокрема, і від того, скільки дітей у застрахованої особи і якого вони віку. Крім того, збільшилися державні субсидії на послуги з догляду.