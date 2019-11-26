 Пекін запровадив санкції щодо Human Rights Watch | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пекін запровадив санкції щодо Human Rights Watch

Китай, незадоволений ухваленим Вашингтоном законом на підтримку Гонконгу, запровадив санкції щодо низки неурядових організацій зі США.

Китай запровадив санкції щодо декількох неурядових організацій США

Китай запровадив санкції щодо декількох неурядових організацій США

Пекін у понеділок, 2 грудня, запровадив санкції щодо декількох американських неурядових організацій. Таке рішення ухвалене у відповідь на затвердження у США закону про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу, поінформував "Інтерфакс" з посиланням на Центральне телебачення КНР, у розпорядженні якого була заява МЗС Китаю.

"Китай ухвалив рішення запровадити санкції щодо декількох неурядових організацій США, зокрема Національного демократичного інституту, Human Rights Watch і Freedom House", - заявила представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн. Вона наголосила, що ухвалений США закон про права людини і демократії в Гонконзі є порушенням "міжнародного права і базових принципів міжнародних відносин, а також є втручанням у внутрішні справи Китаю".

Водночас Пекін оголосив, що призупиняє розгляд запитів США на відвідання Гонконгу американськими військовими кораблями, пише Reuters.

DW.COM

В Політехнічному університеті Гонконгу стверджують, що на його території не залишилось протестувальників. Таким чином завершилося одне з найбільш запеклих протистоянь демонстрантів з правоохоронцями за півроку протестів. (27.11.2019)

Конгрес США схвалив законопроєкт на підтримку демократії в Гонконзі. Пекін назвав це втручанням у внутрішні справи Китаю і порушенням міжнародного права. (26.11.2019)

Закон про підтримку демократії в Гонконгу

Президент США Дональд Трамп 27 листопада підписав закон про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу. Документ передбачає накладення санкцій на осіб у Китаї, які вважатимуться такими, що порушують свободи та права людини у Гонконгу. Ще у двох підписаних президентом США документах запроваджується заборона на експорт до Гонконгу сльозогінного газу, гумових куль і електрошокерів з США.

"Я підписав ці законопроєкти з поваги до президента Китаю Сі Цзіньпіна та народу Гонконгу (...) Вони ухвалюються з надією на те, що лідери та представники Китаю та Гонконгу зможуть мирно врегулювати свої розбіжності, що призведе до довгострокового миру та процвітання для всіх", - йдеться у заяві Трампа.

Ухвалення законів Конгресом викликало рішучий протест у Пекіні. У МЗС країни наголосили, що "Китаю доведеться вжити сильних контрзаходів для захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів щодо розвитку, якщо США наполягатимуть на ухваленні неправильних рішень".

Також за темою

New York Terry Branstad

МЗС Китаю викликав посла США через позицію Конгресу щодо Гонконгу 26.11.2019

Конгрес США схвалив законопроєкт на підтримку демократії в Гонконзі. Пекін назвав це втручанням у внутрішні справи Китаю і порушенням міжнародного права.

Donald Trump

Трамп підписав закон про підтримку демократії в Гонконгу 28.11.2019

Дональд Трамп підписав закон про підтримку демократії у Гонконгу. Документ передбачає звіти Держдепу перед Конгресом щодо ситуації в Гонконгу.

Hongkong Proteste

Сенат США ухвалив законопроєкт щодо прав людини в Гонконгу - Китай обурений 20.11.2019

Сенат Конгресу США схвалив законопроєкт "Про права людини і демократію в Гонконгу". У відповідь Пекін попередив американського дипломата про "жорсткі заходи".

Реклама

Докладно

Renovierte Fenster in Schule 62 in Lwiw (GIZ)

Як німці допомагають причепурити Львів

Німецьке товариство міжнародного співробітництва - GIZ - от уже 10 років співпрацює зі Львовом.  

Польський працівник на будівництві в Німеччині

Як ФРН переманює польських працівників з Великобританії

Німеччина скористалася невизначеністю через Brexit та залучила більше польських трудових мігрантів, ніж Великобританія.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  