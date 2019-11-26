Пекін запровадив санкції щодо Human Rights Watch

Пекін у понеділок, 2 грудня, запровадив санкції щодо декількох американських неурядових організацій. Таке рішення ухвалене у відповідь на затвердження у США закону про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу, поінформував "Інтерфакс" з посиланням на Центральне телебачення КНР, у розпорядженні якого була заява МЗС Китаю.

"Китай ухвалив рішення запровадити санкції щодо декількох неурядових організацій США, зокрема Національного демократичного інституту, Human Rights Watch і Freedom House", - заявила представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн. Вона наголосила, що ухвалений США закон про права людини і демократії в Гонконзі є порушенням "міжнародного права і базових принципів міжнародних відносин, а також є втручанням у внутрішні справи Китаю".

Водночас Пекін оголосив, що призупиняє розгляд запитів США на відвідання Гонконгу американськими військовими кораблями, пише Reuters.

Закон про підтримку демократії в Гонконгу

Президент США Дональд Трамп 27 листопада підписав закон про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу. Документ передбачає накладення санкцій на осіб у Китаї, які вважатимуться такими, що порушують свободи та права людини у Гонконгу. Ще у двох підписаних президентом США документах запроваджується заборона на експорт до Гонконгу сльозогінного газу, гумових куль і електрошокерів з США.

"Я підписав ці законопроєкти з поваги до президента Китаю Сі Цзіньпіна та народу Гонконгу (...) Вони ухвалюються з надією на те, що лідери та представники Китаю та Гонконгу зможуть мирно врегулювати свої розбіжності, що призведе до довгострокового миру та процвітання для всіх", - йдеться у заяві Трампа.

Ухвалення законів Конгресом викликало рішучий протест у Пекіні. У МЗС країни наголосили, що "Китаю доведеться вжити сильних контрзаходів для захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів щодо розвитку, якщо США наполягатимуть на ухваленні неправильних рішень".