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Freedom House

Як держави переслідують своїх політичних опонентів за кордоном

Як держави переслідують своїх політичних опонентів за кордоном 21.02.2022

Freedom House аналізує репресії проти емігрантів у всьому світі. Китай має найрозгалуженіший механізм переслідування своїх колишніх громадян. За вбивствами за кордоном лідирує Росія.
Пекін запровадив санкції щодо Human Rights Watch

Пекін запровадив санкції щодо Human Rights Watch 02.12.2019

Китай, незадоволений ухваленим Вашингтоном законом на підтримку Гонконгу, запровадив санкції щодо низки неурядових організацій зі США.
Рейтинг Freedom House: чому український інтернет визнали лише частково вільним

Рейтинг Freedom House: чому український інтернет визнали лише "частково вільним" 06.11.2019

В рейтингу свободи інтернету Freedom House 2019 року Україну визнали "частково вільною". Рівень свободи інтернету в країні експерти оцінили в 56 балів зі 100, де більша кількість пунктів означає більшу свободу.
Freedom House: В Україні частково вільний рівень свободи інтернету

Freedom House: В Україні "частково вільний" рівень свободи інтернету 05.11.2019

Найбільше застосовує цензуру в інтернеті Китай, а лідером за рівнем свободи в мережі є Ісландія, повідомили експерти організації Freedom House.
Freedom House визнала Україну частково вільною країною

Freedom House визнала Україну "частково вільною" країною 05.02.2019

Правозахисники документують в Україні напади на активістів та непокояться процесом відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.
Freedom House: Україна - частково вільна у свободі інтернету

Freedom House: Україна - частково вільна у свободі інтернету 04.12.2018

Freedom House визнала Україну частково вільною державою у сфері свободи доступу та використання інтернету.
Директор представництва Freedom House: В Україні стало менше свободи слова

Директор представництва Freedom House: В Україні стало менше свободи слова 11.04.2018

В Україні вперше з часу Євромайдану 2014 року погіршився стан демократії, йдеться у доповіді Freedom House. Директор представництва організації в Україні Метью Шааф в інтерв'ю DW пояснив, чому так сталося.

Рівень демократії в Україні погіршився вперше з 2014 року - Freedom House

Рівень демократії в Україні погіршився вперше з 2014 року - Freedom House 11.04.2018

Україна погіршила показники розвитку демократії, а реформи запроваджуються не так швидко, як потрібно, заявили в організації Freedom House. Цього року очікується посилення тиску на громадянське суспільство.
Freedom House про блокування сайтів в Україні: це посилення цензури

Freedom House про блокування сайтів в Україні: це посилення цензури 06.03.2018

Влада в Україні обмежує свободу слова, прикриваючись національною безпекою, переконаний директор представництва Freedom House в Україні.

НСЖУ: В Україні у лютому зафіксовано 8 нападів на журналістів

НСЖУ: В Україні у лютому зафіксовано 8 нападів на журналістів 05.03.2018

У лютому у Національній спілці журналістів України зафіксували вісім нападів на працівників ЗМІ. Тиск на свободу слова посилюється, оскільки нападників на працівників медіа не карають, стверджують у НСЖУ.
Дедалі більше урядів використовують ботів і тролів в інтернеті - Freedom House

Дедалі більше урядів використовують ботів і тролів в інтернеті - Freedom House 14.11.2017

Ситуація з цензуруванням інтернету погіршується сьомий рік поспіль, констатують в організації Freedom House. Дедалі більше урядів вдаються до використання проплачених коментаторів, тролів та ботів.
Рівень свободи в Україні: Порошенко прикрасив стан справ (відео)

Рівень свободи в Україні: Порошенко "прикрасив" стан справ (відео) 15.05.2017

DW перевірила, чи дійсно в Україні панує "безпрецедентний" рівень свободи. Наскільки обгрунтовані слова Петра Порошенка?

Рівень свободи в Україні: Порошенко "прикрасив" стан справ (15.05.2017) 15.05.2017

Президент України Петро Порошенко назвав рівень свободи в Україні "безпрецедентним". А також - таким, якого держава не мала за всю історію незалежності. DW перевірила слова президента та з'ясувала, чи так це насправді.
Freedom House: Рівень свободи слова у світі - найнижчий за 13 років

Freedom House: Рівень свободи слова у світі - найнижчий за 13 років 28.04.2017

Свободи слова у світі у 2016 році стало менше, констатували у Freedom House. В Україні преса стала дещо вільнішою, проте існують певні загрозливі тенденції, попереджають правозахисники.

Україна пасе задніх у рейтингу демократій колишнього соцтабору

Україна пасе задніх у рейтингу демократій колишнього соцтабору 05.04.2017

Україна поліпшила власні показники розвитку демократії, але залишилася у другій половині рейтингу свобод у регіоні колишнього соцтабору. Про це заявили в організації Freedom House.
Freedom House критикує зміни до закону про е-декларування в Україні

Freedom House критикує зміни до закону про е-декларування в Україні 28.03.2017

Вимоги до антикорупціонерів звітувати про свої доходи підривають їхню роботу і є втручанням у діяльність громадянського суспільства, переконані правозахисники.

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