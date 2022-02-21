Freedom House

Рівень свободи в Україні: Порошенко "прикрасив" стан справ (15.05.2017)

Президент України Петро Порошенко назвав рівень свободи в Україні "безпрецедентним". А також - таким, якого держава не мала за всю історію незалежності. DW перевірила слова президента та з'ясувала, чи так це насправді.