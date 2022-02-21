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В рейтингу свободи інтернету Freedom House 2019 року Україну визнали "частково вільною". Рівень свободи інтернету в країні експерти оцінили в 56 балів зі 100, де більша кількість пунктів означає більшу свободу.
Президент України Петро Порошенко назвав рівень свободи в Україні "безпрецедентним". А також - таким, якого держава не мала за всю історію незалежності. DW перевірила слова президента та з'ясувала, чи так це насправді.