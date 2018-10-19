Пекін вважає помилковим рішення США про вихід з ракетного договору

Офіційний Пекін у понеділок, 22 жовтня, заявив, що рішення Сполучених Штатів Америки вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД) є помилковим. Ідеться про угоду кінця "холодної війни", яка обмежує виробництво та розгортання цих ракет. Речниця МЗС Китаю зазначила, що Китай проти виходу Вашингтона з договору, передає агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп, який раніше анонсував вихід США з договору про РСМД, допускав, що Вашингтон може укласти нову відповідні угоду з Москвою та Пекіном. Китай не був і не є учасником угоди.

Раніше незгоду з позицією США висловили в Берліні, натомість в Лондоні підтримали рішення Трампа.

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон 22 жовтня розпочинає візит до Москви, де має провести низку переговорів з високопосадовцями. Зокрема, він має офіційно повідомити РФ про рішення Сполучених Штатів стосовно договору про РСМД. Вашингтон, нагадаємо, звинувачує Росію в порушенні угоди через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.