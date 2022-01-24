Пацієнти України - українська пацієнтська організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пацієнти України".

Організація "Пацієнти України" ставить собі за мету відстоювати інтереси пацієнтів в Україні та їхніх прав на якісне та доступне лікування. Ця організація була створена 2011 року, щоправда тоді вона мала іншу назву - Пацієнтська організація UCAB. Назву Благодійний фонд "Пацієнти України" організація отримала в 2013 році. Благодійний фонд "Пацієнти України" входить до коаліції "Реанімаційний пакет реформ". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.