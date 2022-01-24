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Пацієнти України - українська пацієнтська організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пацієнти України".
Організація "Пацієнти України" ставить собі за мету відстоювати інтереси пацієнтів в Україні та їхніх прав на якісне та доступне лікування. Ця організація була створена 2011 року, щоправда тоді вона мала іншу назву - Пацієнтська організація UCAB. Назву Благодійний фонд "Пацієнти України" організація отримала в 2013 році. Благодійний фонд "Пацієнти України" входить до коаліції "Реанімаційний пакет реформ". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
З лютого всіх нещеплених працівників сфери охорони здоров’я відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати. DW розбиралася, що про це думають самі медики та як рішення вплине на надання послуг пацієнтам.
Епідемія коронавірусу продемонструвала дірки в кризовому менеджменті МОЗ, які доводиться латати волонтерам. Вони закуповують засоби індивідуального захисту для лікарень, ремонтують лабораторії і шукають кисень для хворих. "Пацієнти України", "Свої" і "100% життя" - про свій досвід.
Пацієнтам доводиться виборювати право на безкоштовні медичні послуги, гарантовані другим етапом медичної реформи. До НСЗУ вже надійшло понад 300 скарг на лікарні, які відмовили пацієнтам у допомозі чи отримали подвійну оплату - від держави та з кишені хворого. На що мають право пацієнти та як діяти, коли вимагають хабар?
Заблоковані закупівлі ліків для важкохворих, скорочення бюджетних витрат на лікування орфанних хвороб, операцій за кордоном. Команда ексочільниці МОЗу Уляни Супрун заявляє про зрив реформи медицини. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести ії аудит. Що думають пацієнти?
Боротьба з корупцією стала каменем спотикання для президента Петра Порошенка. Активісти-антикорупціонери скаржилися на напади й тиск. Чи розраховують вони на прогрес у боротьбі проти корупції з приходом до влади команди Володимира Зеленського?
Україна проґавила той момент, коли епідемія ВІЛ/СНІДу могла бути контрольованою від самого початку. Як подолати корупцію в медицині і фармацевтиці? І що змінила у боротьбі з СНІДом медична реформа? Про це в інтерв'ю DW розповів Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ".
Від діяльності Івана Зеленського з Кременчука залежить життя понад трьох тисяч хворих на рак крові в Україні. Він очолює організацію "Крапля крові", яка моніторить державну закупівлю ліків і контролює їхній шлях - від тендера до пацієнта. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes.
Поліція вилучає документи у організацій "Пацієнти України" та "Мережа ЛЖВ". Їх підозрюють у розкраданні грантів та співпраці із сепаратистами. Благодійники заявляють про помсту за їхню антикорупційну діяльність.