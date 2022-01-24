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Пацієнти України

Пацієнти України - українська пацієнтська організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пацієнти України".

Організація "Пацієнти України" ставить собі за мету відстоювати інтереси пацієнтів в Україні та їхніх прав на якісне та доступне лікування. Ця організація була створена 2011 року, щоправда тоді вона мала іншу назву - Пацієнтська організація UCAB. Назву Благодійний фонд "Пацієнти України" організація отримала в 2013 році. Благодійний фонд "Пацієнти України" входить до коаліції "Реанімаційний пакет реформ". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Відсторонення невакцинованих медиків - лікарням в Україні забракне персоналу?

Відсторонення невакцинованих медиків - лікарням в Україні забракне персоналу? 24.01.2022

З лютого всіх нещеплених працівників сфери охорони здоров’я відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати. DW розбиралася, що про це думають самі медики та як рішення вплине на надання послуг пацієнтам.
Волонтери замість МОЗ у боротьбі з COVID-19 (відео)

Волонтери замість МОЗ у боротьбі з COVID-19 (відео) 14.12.2020

Епідемія коронавірусу продемонструвала дірки в кризовому менеджменті МОЗ, які доводиться латати волонтерам. "Пацієнти України", "Свої" і "100% життя" - про свій досвід.

Волонтери замість МОЗ: як пацієнтські організації допомагають боротися з COVID-19 (14.12.2020) 14.12.2020

Епідемія коронавірусу продемонструвала дірки в кризовому менеджменті МОЗ, які доводиться латати волонтерам. Вони закуповують засоби індивідуального захисту для лікарень, ремонтують лабораторії і шукають кисень для хворих. "Пацієнти України", "Свої" і "100% життя" - про свій досвід.
Як обманюють пацієнтів, або Чому безкоштовні послуги - не безкоштовні (відео)

Як обманюють пацієнтів, або Чому безкоштовні послуги - не безкоштовні (відео) 04.09.2020

Пацієнтам доводиться виборювати право на безкоштовні медичні послуги, гарантовані другим етапом медичної реформи. На що мають право пацієнти та як діяти, коли вимагають хабар?

Cаботаж медреформи: чому безкоштовні послуги не для всіх пацієнтів безкоштовні (04.09.2020) 04.09.2020

Пацієнтам доводиться виборювати право на безкоштовні медичні послуги, гарантовані другим етапом медичної реформи. До НСЗУ вже надійшло понад 300 скарг на лікарні, які відмовили пацієнтам у допомозі чи отримали подвійну оплату - від держави та з кишені хворого. На що мають право пацієнти та як діяти, коли вимагають хабар?

Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео)

Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео) 20.08.2020

Українські лікарні бояться, що їм не вистачить усього необхідного, якщо у вересні стрімко зросте кількість пацієнтів з COVID-19.

Антирекорд коронавірусу: ліків і масок вистачить лише на місяць? (19.08.2020) 19.08.2020

Україна побила антирекорд коронавірусу. Лікарі очікують стрімкого зростання кількості пацієнтів вже на початку вересня. Чи мають лікарні усе необхідне? Чи готова Україна до другої хвилі COVID-19?
Відкат медичної реформи за кошт важкохворих пацієнтів (відео)

Відкат медичної реформи за кошт важкохворих пацієнтів (відео) 10.10.2019

Команда ексочільниці МОЗ Уляни Супрун заявляє про зрив медичної реформи. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести аудит медреформи. Що думають пацієнти?

Важкохворі пацієнти як заручники політичних чвар у МОЗ (02.10.2019) 02.10.2019

Заблоковані закупівлі ліків для важкохворих, скорочення бюджетних витрат на лікування орфанних хвороб, операцій за кордоном. Команда ексочільниці МОЗу Уляни Супрун заявляє про зрив реформи медицини. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести ії аудит. Що думають пацієнти?

Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (07.05.2019) 07.05.2019

Боротьба з корупцією стала каменем спотикання для президента Петра Порошенка. Активісти-антикорупціонери скаржилися на напади й тиск. Чи розраховують вони на прогрес у боротьбі проти корупції з приходом до влади команди Володимира Зеленського?
Дмитро Шерембей: понад 100 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ/СНІД (відео)

Дмитро Шерембей: понад 100 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ/СНІД (відео) 03.12.2018

Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" розповів DW, як він вижив попри три смертельні хвороби, чому допомагає іншим та як ситуацію в питанні ВІЛ/СНІД змінить медична реформа.

Боротьба зі СНІДом: понад 100 тисяч українців не знають про свій діагноз - Дмитро Шерембей (30.11.2018) 30.11.2018

Україна проґавила той момент, коли епідемія ВІЛ/СНІДу могла бути контрольованою від самого початку. Як подолати корупцію в медицині і фармацевтиці? І що змінила у боротьбі з СНІДом медична реформа? Про це в інтерв'ю DW розповів Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ".
Боротьба за безкоштовні ліки для хворих на рак (відео)

Боротьба за безкоштовні ліки для хворих на рак (відео) 15.03.2018

Як "Пацієнти України" і "Крапля крові" моніторять державну закупівлю ліків і контролюють їхній шлях - від тендера до пацієнта. Історія активіста Івана Зеленського.

#LocalHeroes: як виборюють безкоштовні ліки для хворих на рак (15.03.2018) 15.03.2018

Від діяльності Івана Зеленського з Кременчука залежить життя понад трьох тисяч хворих на рак крові в Україні. Він очолює організацію "Крапля крові", яка моніторить державну закупівлю ліків і контролює їхній шлях - від тендера до пацієнта. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes.
Дивна боротьба зі СНІДом в Україні: правоохоронці проти пацієнтських організацій

Дивна боротьба зі СНІДом в Україні: правоохоронці проти пацієнтських організацій 01.12.2017

Правоохоронці перевіряють діяльність пацієнтських організацій, що надають допомогу хворим на ВІЛ/СНІД. В організаціях заявляють про тиск та помсту за руйнування корупційних схем.
В Україні об'єднання пацієнтів заявляють про вилучення документів і тиск з боку влади

В Україні об'єднання пацієнтів заявляють про вилучення документів і тиск з боку влади 11.10.2017

Поліція вилучає документи у організацій "Пацієнти України" та "Мережа ЛЖВ". Їх підозрюють у розкраданні грантів та співпраці із сепаратистами. Благодійники заявляють про помсту за їхню антикорупційну діяльність.