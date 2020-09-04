Як обманюють пацієнтів, або Чому безкоштовні послуги - не безкоштовні (відео)

Пацієнтам доводиться виборювати право на безкоштовні медичні послуги, гарантовані другим етапом медичної реформи. На що мають право пацієнти та як діяти, коли вимагають хабар?
Найчастіше гроші за гарантовані державою послуги вимагають з онкохворих, особливо коли йдеться про дорогі хімію чи променеву терапію. Трапляється, що пацієнтів змушують платити ще й за операції та лікарські засоби, вартість яких НСЗУ відшкодувала медичним установам. Понад 300 подібних скарг з різних регіонів Україні вже надійшло до Національної служби здоров’я. Як можна відстояти своє право на безкоштовні медичні послуги? Дивіться репортаж DW:
До кого тепер поїде "швидка"? Скільки часу чекати прибуття карети? Хто платить за виклик? Про зміну правил виклику екстреної медичної допомоги, яку оголосило Міністерство охорони здоров'я України.
Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україні багато мам про безкоштовні пологи і не мріяли. З другим етапом медреформи це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою?
Серед цілей розпочатої рік тому реформи екстреної медицини - оновлення транспорту й диспетчерських, мережа стаціонарів, готових до будь-якого пацієнта. DW порівняла ситуацію у Києві та за 100 кілометрів від столиці.
Через місяць після старту другого етапу медичної реформи в Україні взялися суттєво переглядати впроваджені зміни. Через загрозу закриття низки лікарень та звільнення систему повертають до старих принципів фінансування.