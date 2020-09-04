Як обманюють пацієнтів, або Чому безкоштовні послуги - не безкоштовні (відео)

Найчастіше гроші за гарантовані державою послуги вимагають з онкохворих, особливо коли йдеться про дорогі хімію чи променеву терапію. Трапляється, що пацієнтів змушують платити ще й за операції та лікарські засоби, вартість яких НСЗУ відшкодувала медичним установам. Понад 300 подібних скарг з різних регіонів Україні вже надійшло до Національної служби здоров’я. Як можна відстояти своє право на безкоштовні медичні послуги? Дивіться репортаж DW: