 Як обманюють пацієнтів, або Чому безкоштовні послуги - не безкоштовні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.09.2020

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Політика й суспільство

Як обманюють пацієнтів, або Чому безкоштовні послуги - не безкоштовні (відео)

Пацієнтам доводиться виборювати право на безкоштовні медичні послуги, гарантовані другим етапом медичної реформи. На що мають право пацієнти та як діяти, коли вимагають хабар?

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk (picture-alliance/Photoshot)

Cаботаж медреформи: чому безкоштовні послуги не для всіх пацієнтів безкоштовні

Найчастіше гроші за гарантовані державою послуги вимагають з онкохворих, особливо коли йдеться про дорогі хімію чи променеву терапію. Трапляється, що пацієнтів змушують платити ще й за операції та лікарські засоби, вартість яких НСЗУ відшкодувала медичним установам. Понад 300 подібних скарг з різних регіонів Україні вже надійшло до Національної служби здоров’я. Як можна відстояти своє право на безкоштовні медичні послуги? Дивіться репортаж DW:

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