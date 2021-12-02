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Патрульна поліція України

Патрульна поліція - підрозділ Національної поліції України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Патрульна поліція". Патрульна поліція є підрозділом Національної поліції України. Патрульна поліція здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першою реагує на виклик 102. Патрульна поліція утворена в рамках реформи правоохоронних органів України 2015 року. УВАГА: Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нацполіція України може залишитися без патрульних?

Нацполіція України може залишитися без патрульних? 02.12.2021

У Нацполіції України б'ють на сполох - у патрульній поліції намітився серйозний дефіцит кадрів. Чимало поліцейських звільняється через малу зарплатню. При цьому видатки з держбюджету на МВС зараз чи не найвищі в країні.
Прокуратура вимагає арешту 16-річного юнака через смертельне ДТП у Харкові

Прокуратура вимагає арешту 16-річного юнака через смертельне ДТП у Харкові 27.10.2021

Неповнолітнього водія Infiniti, який 26 жовтня врізався на перехресті у Chevrolet, підозрюють у грубому порушенні ПДP. Йому загрожує до 10 років в'язниці.
Вбивство поліцейського у Чернігові: підозри патрульним, які не втрутилися

Вбивство поліцейського у Чернігові: підозри патрульним, які не втрутилися 24.10.2021

Двом патрульним поліцейським, які не допомогли колегам під час їхнього фатального побиття групою молодиків у Чернігові, оголошено підозру.

Поліція у віддалених ОТГ, або хто такий поліцейський громади? (01.10.2021) 01.10.2021

Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села? Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ.
Смертність на дорогах в Україні: чому локдаун не вплинув на число ДТП (відео)

Смертність на дорогах в Україні: чому локдаун не вплинув на число ДТП (відео) 22.01.2021

Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020 зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів і велосипедистів?

Чому смертність на українських дорогах під час ДТП попри локдаун зросла (22.01.2021) 22.01.2021

Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020-му зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів та велосипедистів?

В Україні поліція випробувала на собі дію електрошокера Taser

В Україні поліція випробувала на собі дію електрошокера Taser 23.11.2020

Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser і небезпечних поранень не зазнав, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
ДТП в Україні: цього року жертвами стали 2,8 тисячі людей

ДТП в Україні: цього року жертвами стали 2,8 тисячі людей 15.11.2020

Від початку року на українських дорогах загинули 2842 людини, повідомила патрульна поліція України. За показниками аварійності та наслідків ДТП, Україна є однією з лідерок серед європейських країн.
Чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (відео)

Чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (відео) 08.09.2020

Уже три місяці на українських дорогах встановлені камери фото- та відеофіксації правопорушень. За цей час українські водії, схоже, навчились гальмувати перед камерами. Однак чи покращилась від цього ситуація на дорогах?

Безпека на дорогах: чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (08.09.2020) 08.09.2020

Уже три місяці на українських дорогах встановлені камери фото- та відеофіксації правопорушень. За цей час українські водії, схоже, навчились гальмувати перед камерами. Однак чи покращилась від цього ситуація на дорогах?

Патрульна поліція: робота мрії чи мусорка? (відео)

Патрульна поліція: робота мрії чи "мусорка"? (відео) 30.07.2020

Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцянки все ще не захищені державою. Експатрульні говорять про процвітання корупції в лавах поліції. DW порівняла оцінки реформи поліції діючих та експоліцейських.

Реформа патрульної поліції: що думають діючі та колишні поліцейські (29.07.2020) 29.07.2020

Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцяні соціальні гарантії від держави все ще не захищені страхуванням, а правопорушники часто уникають відповідальності. Експатрульні говорять про процвітання корупції в рядах поліції.

У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро

У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро 01.06.2020

Чоловік подзвонив у поліцію та заявив, що в нього є вибухівка і він хоче підірвати міст Метро в Києві. Правоохоронці затримали зловмисника.
Ексочільниця Нацполіції Хатія Деканоідзе: Реформу поліції не довели до кінця (відео)

Ексочільниця Нацполіції Хатія Деканоідзе: Реформу поліції не довели до кінця (відео) 27.05.2020

Свавілля поліцейських - наслідок незавершеної реформи поліції, вважає Хатія Деканоідзе. "Совкова система нікуди не поділася", - заявила в екслюзивному інтерв'ю DW колишня очільниця Нацполіції України.

Хатія Деканоідзе: Треба було реформувати поліцію до кінця (27.05.2020) 27.05.2020

Про свавілля поліцейських, незавершену реформу поліції, одноосібний вплив на правоохоронну систему, спільного ворога України та Грузії, а також реформаторство Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW розповіла ексочільниця Національної поліції Хатія Деканоідзе.
На Луганщині загинув командир батальйону поліції Луганськ-1

На Луганщині загинув командир батальйону поліції "Луганськ-1" 21.05.2020

На Луганщині загинув командир батальйону поліції "Луганськ-1" Сергій Губанов. Він та ще троє бійців отримали осколкові поранення. Останнім надають допомогу лікарі у військовому шпиталі.
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