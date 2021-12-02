Патрульна поліція України

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Патрульна поліція - підрозділ Національної поліції України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Патрульна поліція". Патрульна поліція є підрозділом Національної поліції України. Патрульна поліція здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першою реагує на виклик 102. Патрульна поліція утворена в рамках реформи правоохоронних органів України 2015 року. УВАГА: Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села? Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ.
Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020 зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів і велосипедистів?
Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020-му зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів та велосипедистів?
Уже три місяці на українських дорогах встановлені камери фото- та відеофіксації правопорушень. За цей час українські водії, схоже, навчились гальмувати перед камерами. Однак чи покращилась від цього ситуація на дорогах?
Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцяні соціальні гарантії від держави все ще не захищені страхуванням, а правопорушники часто уникають відповідальності. Експатрульні говорять про процвітання корупції в рядах поліції.
Про свавілля поліцейських, незавершену реформу поліції, одноосібний вплив на правоохоронну систему, спільного ворога України та Грузії, а також реформаторство Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW розповіла ексочільниця Національної поліції Хатія Деканоідзе.