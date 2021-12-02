Патрульна поліція України

Смертність на дорогах в Україні: чому локдаун не вплинув на число ДТП (відео)

Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020 зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів і велосипедистів?