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Працівники ТЦК провели рейд у Києві у після концерту ОЕ

Євгенія Наконечна
12 жовтня 2024 р.

Поліція і працівники ТЦК масово перевіряли військово-облікові документи у чоловіків-відвідувачів концерту у Києві.

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Банер у Києві з закликом до мобілізації
Банер у Києві з закликом до мобілізаціїФото: Sopa/Sipa/picture alliance

В Києві ввечері в п'ятницю, 11 вересня, після концерту українського гурту "Океан Ельзи" співробітники ТЦК перевіряли у чоловіків військово-облікові документи разом із поліцією, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Згідно з повідомленням, деяких чоловіків, які відмовлялись надати документи, затримували, декому виписали повістки на місці і відпустили. Патрульна поліція та Сухопутні війська ЗСУ не коментували ситуацію.

Нагадаємо, після набуття чинності нового законодавства про мобілізацію, представники поліції можуть перевіряти документи у чоловіків мобілізаційного віку.

Окрім того, у соцмережах користувачі повідомляють, що поліцейські з представниками ТЦК також провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького. Зокрема, перевірки провели у ресторанах "Goodwine" та "Avalon" у Києві і "Че бар", "Аргентина", "Лобстер" - у Харкові.

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