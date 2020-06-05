В Україні поліція випробувала на собі дію електрошокера Taser

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про успішне випробування поліцією дії електрошокера Taser. За даними Авакова, першим, на кому було випробувано дію цього електрошокера, став керівник патрульної поліції Євген Жуков. У понеділок, 23 листопада, глава МВС України оприлюднив відповідне відео в своєму Twitter.

"Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень", - написав міністр.

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На розміщеному Аваковим відео видно, як Жуков демонструє роботу електрошокера на собі. "Taser допомагає на короткий час знерухомити правопорушника, якщо ситуація потребує екстрених заходів", - розповів начальник патрульної поліції.

За його словами, цим приладом користуються поліцейські у багатьох країнах. "Сьогодні це безпечний спосіб зупинити правопорушника... Використання Taser схвалило міністерство охорони здоров'я України" - сказав Жуков і протестував на собі.

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"Це було досить неприємно, але я цілий і здоровий, м'язи максимально скоротилися, але я весь час був у свідомості й міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття зникли", - розповів Жуков про свої відчуття внаслідок застосування електрошокера.

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Нагадаємо, 11 листопада уряд України підтримав на своєму засіданні пропозицію міністра Авакова щодо внесення змін до закону України "Про Національну поліцію". Пропозиція передбачає дозвіл поліцейським активно застосовувати електрошокери проти правопорушників. "Документ направили на розгляд Верховної Ради України", - йшлося в повідомленні сайту Кабміну.

За даними сайту Верховної Ради станом на 23 листопада, законопроєкт зареєстрований та переданий на розгляд у Комітет з питань правоохоронної діяльності.