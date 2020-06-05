 В Україні поліція випробувала на собі дію електрошокера Taser | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні поліція випробувала на собі дію електрошокера Taser

Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser і небезпечних поранень не зазнав, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Електрошокер

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про успішне випробування поліцією дії електрошокера Taser. За даними Авакова, першим, на кому було випробувано дію цього електрошокера, став керівник патрульної поліції Євген Жуков. У понеділок, 23 листопада, глава МВС України оприлюднив відповідне відео в своєму Twitter.

"Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень", - написав міністр.

Читайте також: Електрошокер у руках поліцейського: "приборкувач" чи загроза життю?

На розміщеному Аваковим відео видно, як Жуков демонструє роботу електрошокера на собі. "Taser допомагає на короткий час знерухомити правопорушника, якщо ситуація потребує екстрених заходів", - розповів начальник патрульної поліції.

За його словами, цим приладом користуються поліцейські у багатьох країнах. "Сьогодні це безпечний спосіб зупинити правопорушника... Використання Taser схвалило міністерство охорони здоров'я України" - сказав Жуков і протестував на собі.

Читайте також: Навіщо Україні презумпція правоти поліцейського?

"Це було досить неприємно, але я цілий і здоровий, м'язи максимально скоротилися, але я весь час був у свідомості й міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття зникли", - розповів Жуков про свої відчуття внаслідок застосування електрошокера.

Читайте також: Коли стріляє німецький поліцейський?

Нагадаємо, 11 листопада уряд України підтримав на своєму засіданні пропозицію міністра Авакова щодо внесення змін до закону України "Про Національну поліцію". Пропозиція передбачає дозвіл поліцейським активно застосовувати електрошокери проти правопорушників. "Документ направили на розгляд Верховної Ради України", - йшлося в повідомленні сайту Кабміну.

За даними сайту Верховної Ради станом на 23 листопада, законопроєкт зареєстрований та переданий на розгляд у Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Дивитись відео 01:55

Досвід ФРН: головне - не презумпція правоти поліції, а довіра до неї (27.09.2016)

DW.COM

Тортури в українських СІЗО - жорсткі закиди з боку Ради Європи

Електрошокери, перекриття кисню, смертельні погрози - Європейський комітет проти тортур висунув Україні жорсткі закиди в зв'язку з фактами знущань над затриманими.  

Також за темою

Ukraine Parlament Sitzung Arsen Avakov

Аваков розповів у Верховній Раді про Бровари, Кагарлик та справу Шеремета 05.06.2020

Виступаючи перед депутатами Верховної Ради, очільник МВС України Арсен Аваков розповів про стан розслідування найбільш резонансних справ. Поки урядовець доповідав, під стінами парламенту вимагали його відставки.

Deutschland - Verkehrskontrolle - Fahndung der Polizei nach Autodiebstahl

В Україні запрацювала система автофіксації порушень ПДР 01.06.2020

Про успішний запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху повідомили в МВС. У міністерстві сподіваються з її допомогою знизити смертність на українських дорогах.

Deutschland - Verkehrskontrolle - Fahndung der Polizei nach Autodiebstahl

З червня в Україні запустять систему автоматичної фіксації порушень ПДР 20.05.2020

Уряд України схвалив старт системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху вже з 1 червня.

Реклама

Докладно

Нелегальна робота в Німеччині: у рейді взяли участь 800 поліцейських

"Європа у фокусі" (відео)

Українців нелегально працевлаштували в Німеччині під час пандемії. Тепер їм 3 роки не можна в'їхати до Шенгену.  

Анґела Меркель пережила на посаді чотирьох президентів України

Що Анґела Меркель зробила для України (відео)

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  