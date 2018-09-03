Патова ситуація в північнокорейському покері

У світі уважно спостерігатимуть за тим, як керівництво Північної Кореї в неділю, 9 вересня, відзначатиме 70-у річницю заснування своєї держави. Чи буде державна пропаганда знову із захопленням розповідати про піднесення ядерної та ракетної могутності? Чи покажуть на військовому параді в столиці Пхеньяні ракети дальнього радіусу дії? Чи лідер КНДР Кім Чен Ин утримається від таких провокацій та вирішить за краще відзначити численні будівельні проекти, які було розпочато в останні місяці?

Урочистості припали на важкий для Кім Чен Ина час. Він хоче пожвавити економічне зростання, проте жорсткі санкції гальмують розвиток економіки. Усі сподівання були покладені на поліпшення відносин з США, які мали б призвести до пом'якшення штрафних заходів. Але і через три місяці після історичної зустрічі в Сінгапурі північнокорейський лідер ніяк не може дійти згоди з президентом США Дональдом Трампом щодо наступного кроку в зближенні.

Міжкорейські переговори тривають

Кім та Трамп "розчаровані"

У середу, 5 вересня, Кім прямо повідомив спеціальному посланцю Південної Кореї про своє розчарування через цей глухий кут. Адже КНДР зробила "перші необхідні кроки до ядерного роззброєння". На увазі він, очевидно, мав закриття ядерного полігону та ракетної бази. Його добру волю має бути відзначено, заявив Кім. Це натяк на сподівання закінчити стан війни між Північною Кореєю та США. Обидві країни справді погодилися в своїй сінгапурській декларації заявити про початок нових відносин. Трамп у Сінгапурі начебто навіть пообіцяв Кіму невдовзі підписати заяву про офіційне закінчення Корейської війни.

Але Трамп обмежився тим, що заморозив спільні американсько-південнокорейські військові навчання. А потім спецслужби відзвітували, що КНДР і надалі виготовляє ядерні матеріали та будує ракети. На початку серпня американський уряд запровадив нові санкції щодо двох високопосадовців з Північної Кореї. Зрештою, наприкінці серпня Трамп скасував візит державного секретаря США Майка Помпео до Пхеньяна. За словами Трампа, до такого кроку його спонукало "відчуття" браку "достатнього прогресу" в процесі ядерного роззброєння КНДР. Шеф північнокорейської розвідки Кім Йон Чол начебто повідомив Вашингтон, що Помпео мусить "щось запропонувати" під час цього візиту. Але США спочатку вимагають від Північної Кореї нових, конкретних заходів з роззброєння.

Кім у Китаї. Сі не поспішає з візитом у відповідь

Тиск з Пекіна та Сеула

Ця патова ситуація може змінитися в наступні кілька тижнів. Як Китай, так і Південна Корея посилюють тиск на Кіма, закликаючи його до компромісу. Наприклад, голова КНР Сі Цзіньпін відкинув запрошення на святкування 70-го ювілею КНДР. До Пхеньяна натомість відправлять голову китайського парламенту Лі Чжаньшу. Аналітики вважають це сигналом з Пекіна, що Північна Корея не повинна сподіватися на передчасне пом'якшення економічних санкцій.

Через жорстку торговельну суперечку із США Китай також хоче уникнути враження, що він надто близький з КНДР. Трамп уже закидав Пекіну, що той тихо пом'якшує санкції проти Пхеньяна. Американський президент використовує це як засіб тиску у торговельних переговорах. Китай відкинув цей закид, але не хоче підливати олії у вогонь. Уже 13 років жоден голова КНР не відвідував Північну Корею. Сі використає цю карту лише тоді, коли матиме чітку перевагу.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін також сподівається на зближення між Пхеньяном та Вашингтоном, щоб втілити в життя свої амбітні плани міжкорейського економічного співробітництва. Заплановане будівництво нових залізничних ліній та інша економічна допомога стануть реальністю тільки тоді, коли ООН перегляне свої економічні санкції проти КНДР. Тому Мун, радше за все, також вимагатиме від Кіма більше поступливості під час своєї вже третьої зустрічі з північнокорейським лідером. Темою їхніх переговорів, які мають пройти 18-20 вересня в Пхеньяні, має стати саме денуклеаризація.

Що залишилося від зустрічі в Сінгапурі?

Кім та Трамп демонтрують готовність до поступу

Тим часом лідер КНДР уже зробив перший маленький крок назустріч США: він хоче провести ядерне роззброєння "у перший термін президентства Трампа", заявив Кім 5 вересня. Уперше він озвучив часові рамки денуклеаризації. Трамп висловив оптимізм з цього приводу. "Ми зробимо це разом", - написав він у Twitter. Але американського президента оточують прихильники жорсткої лінії стосовно КНДР, серед яких особливо виділяється радник з питань безпеки Джон Болтон. Дипломати та функціонери в оточенні Кім Чен Ина теж належать до старої школи, для якої США символізують все погане. Особиста зустріч двох глав держав у Сінгапурі не змогла заповнити глибоку прірву взаємної недовіри.