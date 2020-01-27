 ПАРЄ перегляне повноваження делегації Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2020

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Новини

ПАРЄ перегляне повноваження делегації Росії

Перегляд повноважень делегації РФ відбудеться 30 січня. Цю процедуру підтримали понад 30 делегатів з п'яти країн, повідомили члени української делегації.

ПАРЄ ухвалила рішення переглянути повноваження делегації РФ

ПАРЄ ухвалила рішення переглянути повноваження делегації РФ

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) перегляне повноваження російської делегації. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді, членкиня української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук. Цю інформацію підтвердив також інший член української делегації, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Відповідну ініціативу, яка була висунута представниками литовської та латвійської делегацій, у понеділок, 27 січня, була підтримана понад 30-ма депутатами з делегацій п'яти країн, як це і вимагається процедурою.

Перегляд повноважень пройде за процедурними і основними принципами. Це питання буде розглянуте на засіданні асамблеї у четвер, 30 січня, цьому передуватиме обговорення питання в комітетах. Як повідомила Кравчук, українська делегація підтримала рішення абсолютною більшістю - не підтримали ініціативу лише представники фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Росія погрожує покинути ПАРЄ

Натомість представник делегації РФ Леонід Калашніков у відповідь на це рішення заявив, що делегація його країни залишить ПАРЄ у випадку, якщо її повноваження будуть обмежені. "В такому разі ми покинемо ПАРЄ", - сказав він у коментарі агенції "Інтерфакс".

Крім того, у понеділок ПАРЄ обрала віцепрезидентом депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Мережка. Він є головою комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Пройшов до парламенту 85-м номером за списком "Слуги народу". Мережко займав посаду завідувача кафедри права в Київському лінгвістичному університеті, доктор юридичних наук.

Президентом ПАРЄ терміном на один рік було у понеділок обрано бельгійця Ріка Дамса.

Нагадаємо, що ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію у квітні 2014 року через анексію Криму. У червні 2019 року асамблея вирішила затвердити повноваження російської делегації без жодних обмежень. У відповідь на це українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ. Утім, 16 січня Верховна Рада України ухвалила постанову про відновлення роботи української делегації в ПАРЄ.

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