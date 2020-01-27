ПАРЄ перегляне повноваження делегації Росії

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) перегляне повноваження російської делегації. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді, членкиня української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук. Цю інформацію підтвердив також інший член української делегації, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Відповідну ініціативу, яка була висунута представниками литовської та латвійської делегацій, у понеділок, 27 січня, була підтримана понад 30-ма депутатами з делегацій п'яти країн, як це і вимагається процедурою.

Перегляд повноважень пройде за процедурними і основними принципами. Це питання буде розглянуте на засіданні асамблеї у четвер, 30 січня, цьому передуватиме обговорення питання в комітетах. Як повідомила Кравчук, українська делегація підтримала рішення абсолютною більшістю - не підтримали ініціативу лише представники фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Росія погрожує покинути ПАРЄ

Натомість представник делегації РФ Леонід Калашніков у відповідь на це рішення заявив, що делегація його країни залишить ПАРЄ у випадку, якщо її повноваження будуть обмежені. "В такому разі ми покинемо ПАРЄ", - сказав він у коментарі агенції "Інтерфакс".

Крім того, у понеділок ПАРЄ обрала віцепрезидентом депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Мережка. Він є головою комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Пройшов до парламенту 85-м номером за списком "Слуги народу". Мережко займав посаду завідувача кафедри права в Київському лінгвістичному університеті, доктор юридичних наук.

Президентом ПАРЄ терміном на один рік було у понеділок обрано бельгійця Ріка Дамса.

Нагадаємо, що ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію у квітні 2014 року через анексію Криму. У червні 2019 року асамблея вирішила затвердити повноваження російської делегації без жодних обмежень. У відповідь на це українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ. Утім, 16 січня Верховна Рада України ухвалила постанову про відновлення роботи української делегації в ПАРЄ.