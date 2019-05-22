 Парубій не скликатиме позачергове засідання ВР, попри прохання Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

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Новини

Парубій не скликатиме позачергове засідання ВР, попри прохання Зеленського

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що може скликати лише позачергову сесію парламенту, але не засідання, і закликав президента Володимира Зеленського висловити своє прохання згідно з законом.

Голова парламенту Андрій Парубій (архівне фото)

Голова парламенту Андрій Парубій (архівне фото)

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що може скликати на прохання президента України Володимира Зеленського лише позачергову сесію, а не засідання парламенту. Як написав Парубій у середу, 17 липня, на своїй сторінці в Facebook, Зеленський звернувся до нього з проханням про скликання позачергового засідання.

"Однак скликання такого засідання не передбачене законом, адже регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради України", - зазначив спікер українського парламенту. Він також нагадав, що останнє засідання десятої сесії нинішнього скликання відбулось 12 липня.

При цьому Парубій дорікнув президенту незнанням закону. "У мене є єдина передбачена законодавством можливість - скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради України. Звернувся до президента з проханням привести свого листа до Верховної Ради у відповідність до вимог закону", - зазначив глава парламенту.

DW.COM

Спікер Андрій Парубій закрив останнє засідання десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання. (12.07.2019)

Однією з найгостріших тем передвиборчої боротьби стала пропозиція президента Зеленського люструвати тих, хто був при владі за Петра Порошенка. Чому відповідний законопроєкт був лише символічним - у статті DW. (15.07.2019)

Нагадаємо, Зеленський в листі до спікера звернувся з проханням скликати позачергове засідання Верховної Ради в четвер, 18 липня, для розгляду внесених ним законопроєктів. Серед них, зокрема, законопроєкт про відстрочення після 24 серпня на 90 днів штрафів за невчасне розмитнення так званих "євроблях", а також проєкти законів щодо розвантаження та унеможливлення блокування роботи Вищого антикорупційного суду і про кримінальне покарання за незаконне збагачення.

Керівниця секретаріату парламентського комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради Марія Нехоца в коментарі DW зауважила, що, згідно з законом про регламент, парламент попереднього скликання передає новому складу лише ті законопроекти, розгляд яких вже розпочався. "Всі нерозглянуті законопроекти просто переходять в архів", - пояснила Нехоца і додала, що президент може повторно зареєструвати ідентичні законопроекти, але вже на розгляд нового скликання Ради.

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